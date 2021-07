Oana Lis s-a dezbrăcat în public. Ce gest extrem de rușinos a făcut apoi: ”Nu mi-a mai păsat”

Face ea ce face și tot ajunge în centrul atenției. Oana Lis a povestit la Antena Stars una dintre cele mai jenante experiențe din viața ei de până acum. Soția fostului primar al Capitalei a mărturisit că a fost rușinată de gestul pe care l-a făcut, dar nu s-a putut abține.

Chemarea naturii a fost destul de puternică pentru Oana Lis, care a mărturisit, de curând, că a făcut un gest rușinos la care nu s-ar fi gândit până acum. Căutând cu disperare o toaletă publică, în timp ce se afla în traficul din București, vedeta și-a făcut nevoile fiziologice în public.

Blondina s-a oprit într-o parcare și, inițial, a dorit să caute un restaurant sau o benzinărie de unde să cumpere ceva și apoi să folosească toaleta. Pentru că această opțiune nu a fost valabilă, Oana Lis a recurs la o metodă neortodoxă. S-a dezbrăcat de haine, ușurându-se în apropierea unui autocar.

„Era un autocar acolo și când am plecat am văzut că era lume în autocar, dar, îți dai seama, nu mi-a mai păsat, sunt nevoi fiziologice și nu am putut să mă mai abțin. Nu e numai vina noastră, că nu e frumos să faci lucrul ăsta, dar nu sunt toalete publice”, a mărturisit jenată Oana Lis la Antena Stars.

Oana Lis și soțul ei Viorel trec prin cea mai dificilă perioadă a vieții lor. După ce, acum câteva luni, a fost la un pas de a pierde 5000 de euro, când doi bărbați au contactat-o pe rețelele sociale pentru o presupusă avere pe care chipurile ar fi dorit să o împartă cu ea, nici starea de sănătate a fostului edil al Bucureștiului nu este atât de bună.

Se pare că problemele și-au spus cuvântul, iar vedeta a cedat emoțional și a fost surprinsă cu ochii în lacrimi la un local din centrul Capitalei. Într-un interviu acordat recent, Oana Lis și-a exprimat oful.

„Sunt ocupată cu școală și continui că altceva mai bun nu am de făcut, copii nu am de crescut, viața socială nu mai este ca înainte, așa că mă bucur că mi-am găsit pasiunea asta, Psihologia. Am ieșit în fiecare zi, eu mine, dar nu am socializat. Ce să mai povestim după 20 de ani, ce să mai vorbim, ce să mai bârfim.

În alea 3 luni de izolare a câștigat bani, că nu i-a cheltuit. Eu sunt acum așa: muncește până soțul tău se va numi soțul Oanei Lis. Am început să lucrez gratis, ca să-mi fac mâna. Am vorbit cu români din străinătate, online, în ideea de a-l proteja pe Viorel.”, a declarat Oana Lis, acum ceva timp.