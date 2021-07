Imagini dezolante cu Oana Lis. Ipostaza dureroasă în care a fost surprinsă soţia lui Viorel Lis

În ultima vreme parcă sunt urmăriți de ghinion Oana și Virel Lis. După ce era să rămână fără aproape 5.000 de euro, Oana Lis a cam ajuns la capătul puterilor și din cauza problemelor de sănătate ale soțului. Recent blonda a fost surprinsă în centrul Bucureștiului, plângând, la o masă într-un restaurant.

Se pare că lucrurile nu merg deloc bine pentru Oana Lis. După problemele pe care le-a avut cu banii, se pare că nici starea de sănătate a fostului primar, Viorel Lis, nu este una îmbucurătoare. Toate astea le un loc au căzut greu pe umerii Oanei. Recent blonda a fost surprinsă de paparazzi de la WowBiz într-un restaurant din Capitală, stând singură la masă.

Din cauza problemelor, se pare că blonda nu a mai rezistat, fiind surprinsă plângând. De altfel, odată cu problemele de sănătate ale fostului edil, Oana a fost mai mereu singură și poate și acest aspect a adus-o în această situație. Într-un interviu dat recent Oana Lis a povestit despre această situație dramatică prin care trece în acaeastă perioadă.

„Sunt ocupată cu școală și continui că altceva mai bun nu am de făcut, copii nu am de crescut, viața socială nu mai este ca înainte, așa că mă bucur că mi-am găsit pasiunea asta, Psihologia. Am ieșit în fiecare zi, eu mine, dar nu am socializat. Ce să mai povestim după 20 de ani, ce să mai vorbim, ce să mai bârfim.

În alea 3 luni de izolare a câștigat bani, că nu i-a cheltuit. Eu sunt acum așa: muncește până soțul tău se va numi soțul Oanei Lis. Am început să lucrez gratis, ca să-mi fac mâna. Am vorbit cu români din străinătate, online, în ideea de a-l proteja pe Viorel.”, a declarat Oana Lis.