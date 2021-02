Oana Lis, în stare de șoc. Ce a pățit chiar azi: ”Trebuie sa fii tare nefericită să poți să faci așa ceva”

Oana Lis este în stare de șoc. După ce nu a mai fost în lumina reflectoarelor pentru o bucată de vreme, iată că acum soția lui Viorel Lis a fost atacată, fără milă, pe rețelele de socializare. Motivul este unul banal. „Trebuie sa fii tare nefericită să poți să faci așa ceva”. Ce a pățit chiar azi faimoasa blondină.

Oana Lis este, cu siguranță, una dintre cele mai controversate vedete din showbizul autohton. Soția fostului edil Viorel Lis știe cum să atragă atenția și ne-a obișnuit cu spiritul ei vesel și simțul umorului care o caracterizează.

Deși internauții mereu au ironizat-o pe baza faptului că este căsătorită cu un bărbat care are dublul vârstei sale, Oana Lis nu și-a pierdut zâmbetul de pe buze și nu ia în seamă comentariile răutăcioase care vin la adresa ei. Până acum…

Recent, Oana Lis a postat pe contul său oficial de Facebook în care a transmis un mesaj persoanelor care o judecă. Blondina a făcut o captură foto în care afișa mesajul primit de la un urmăritor de-al său care o jignește. Reacția Oanei Lis face înconjorul internetului:

Și pentru că nu a lăsat ziua de luni să treacă neobservat, Oana Lis a luat o decizie radicală cu privire la viitorul ei. Soția lui Viorel Lis a decis să țină o dietă pentru a scăpa de kilogramele în plus. Vedeta mărturisește că singurul ei viciu este pasiunea pentru zahăr și cum va încerca să mănânce mai sănătos.

Și ce zi mai bună pentru a-ți seta un anumit scop decât ziua de luni? Începutul săptămânii a găsit-o pe Oana Lis împăcată și motivată, lucru pe care a ținut morțiș să îl împărtășească tuturor admiratorilor săi din mediul online:

„Eu cu dulciurile am avut mereu o atracție prea mare și le-am rezistat cu greu….nu fumez, etc, alte vicii nu am. Dar și​ zahărul în exces poate dăuna foarte mult organismului în timp. ​​Așa că, ca psiholog, m-am decis să îmi dau un răspuns…la această amânare a noastră a începerii unui nou obicei, de altfel sănătos și benefic, de a face o schimbare în viața noastră…

Atunci când știm că schimbarea ne este benefică sau chiar imperios necesară, este nevoie să înțelegem aceste mecanisme, să gasim modalități prin care să dărâmăm una câte una barierele gândurilor propriei noastre rezistențe și să ne acceptam propriul nostru ritm de acțiune și de asemenea, ar fi benefic să avem sustinatori în demersul nostru de schimbare într-o variantă mai bună și mai sănătoasă a noastră. Eu azi promit că nu mănânc nimic dulce…vreau să mănânc mai atent și sănătos.” , a explicat Oana Lis pe Facebook. ​