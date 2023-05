Oana Lis a recunoscut ce face acum pentru bani. Cum a reacţionat Viorel când a aflat

După o lungă perioadă în care fostul primar gerneral Viorel Lis a avut mari probleme de sănătate, Oana Lis recunoștea public că stau extrem de prost cu banii. Ca urmare a acestei situații, a decis să facă bani prin orice mijloace, inclusiv pe TikTok. Pe de altă parte, Viorel Lis, aflând de decizia soției sale, a avut o reacție surprinzătoare pe această temă.

Situația precară din punct de vedere financiar au determinat-o pe Oana Lis să recunoască public că o duc foarte rău cu banii, recunoscând în același timp faptul că au fost momente în care a apelat la anumite persoane pentru a-i plăti tratamentele soțului.

Ba mai mult, a recunoscut ce face acum pe TikTok pentru bani, dar fără a preciza exact sumele câștigate de pe rețeaua de socializare:

„Nu aș putea să spun că merge foarte bine și mi-am făcut vilă cu piscină din TikTok. Mi-a venit ideea pentru că și eu consum Tiktok în anumite momente, când sunt singură la o cafea sau seara înainte să dorm, sunt multe lucruri amuzante.

Am văzut că sunt și alte persoane publice care postează, fac live-uri. Eu oricum avea niște postări, dar nu făcusem live niciodată, și am făcut live și văd că lumea m-a primit destul de bine, am primit și cadouri, bineînțeles și hate de la oamenii care comentează urât, dar nu mă deranjează, sunt obișnuită.”, spune Oana Lis.