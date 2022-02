Oana Lis a fost hărțuită în cabinetul de psihologie. Ce a pățit soția lui Viorel Lis

De când și-a deschis cabinetul de psihologie, Oana Lis, soția fostului primal al Capitalei, întâmpină multe situații neplăcute. Aceasta a povestit cum a fost hărțuită de mai multe ori, unii dintre clienții care i-au trecut pragul întrecând limita: „Încerc să ma calmez“. Mai multe detalii, în rândurile de mai jos ale acestui articol.

Oana Lis are de-a face cu situații neplăcute de când a redeschis ușile cabinetului de psihologie pe care-l deține. Soția lui Viorel Lis povestește că unii clienți care vin să fie consiliați întrec limita, vedeta fiind deranjată de anumite comportamente.

De când și-a reluat activitatea, Oana Lis primește tot felul de telefoane de la persoane dubioase, care nu fac decât să o enerveze și să o țină din treabă. În prezent, partenera de viață a fostului edil consiliază atât în mediul online, cât și fizic, prețurile pentru o ședință fiind diferite în aceste cazuri.

„Lumea e deprimată, eu sunt veselă, atrag clienții. Am zis să-mi fac curaj și să încep iar să iau clienți la cabinet, pentru că oricum nu prea am avut că a venit pandemia la două săptămâni după ce am deschis cabinetul. Oamenii mă întrebau: «Domne când deschizi, ce se întâmplă?!»“, a povestit soția lui Lis, potrivit click.ro.

După ce i-a fost pusă la încercare răbdarea în numeroase ocazii, Oana Lis a răbufnit. Pare-se că vedeta este agresată telefonic zi de zi, indivizii care o sună având alte scopuri decât cele pentru care Oana își dorește să poarte discuții.

Femeia a recunoscut că astfel de telefoane o scot din sărite, însă încearcă să se calmeze cât mai repede cu putință, pentru că în meseria pe care o are se cuvine să ofere un exemplu celor din jurul.

„Încerc să mă calmez că sunt psiholog. Am vorbit și cu alte colege. În on-line-ul ăsta noi ne expunem, din viața personală, telefoane, etc. Unii mă știu de la televizor și lumea are impresia că poate să sune și să stăm de vorbă, eu nu am nicio treabă gen.

Dar eu am treabă toată ziua, trebuie să am și grijă de Viorel, de casă, de mașină, să fac cumpărături. Nu pot să stau toată ziua la telefon să-i ascult pe ei. E frustrant să te sune lumea să închidă, mă sună tot felul de frustrați sexual“, a spus Oana Lis, conform sursei citate.