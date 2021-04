Oana Lis a avut o copilărie chinuită și plină de drame: ”Aveam 13 ani când mi-a murit mama”. Cum se descurcă ea și Viorel Lis în pandemie

De-a lungul timpului, publicul a văzut-o pe Oana Lis zâmbitoare și relaxată la brațul bărbatului pe care îl iubește, deși multă lume le-a contestat relația. În spatele acestei imagini, soția fostului primar al Capitalei, Viorel Lis, ascunde o copilărie chinuită, plină de drame, abuzuri, lipsuri și deznădejde.

Oana Lis, povești din copilărie. Avea 13 ani când i-a murit mama

Oana Lis a rămas orfană de mamă la 13 ani, tragedie care a făcut-o să sufere și care o zdruncină și astăzi. Soția fostului edil al Bucureștiului a făcut dezvăluiri dureroase despre viața ei. Ea recunoaște că umorul a salvat-o din ghearele depresiei. „Aveam 13 ani când mi-a murit mama, iar ea avea 35 de ani. A făcut infarct.

Am fost crescută de bunica și de mătușa mea, sora bunicii, alte rude nu s-au implicat”. Se simte fericită alături de Viorel Lis. ”Aceasta este cea mai fericită perioadă din viața mea! De când stau cu Viorel, chiar dacă multă lume a spus că stau cu el pentru bani. Perioada în care mă aflu de când sunt cu Viorel a depășit jumătate din viața mea.

Sigur, am fost fericită și copil fiind, dar puțin, în vacanțe la bunici, în rest nu am amintiri frumoase. Mă simțeam orfană, nesusținută. Îl aveam și pe fratele meu mai mic și grija lui. Nu am avut o păpușă niciodată, bicicletă, nici atât. Orice copil își aduce aminte aceste lucruri. Când văd câte jucării au copiii de azi…”, a povestit Oana Lis pentru Impact.

Vești despre Viorel Lis

Blondina a povestit că cei doi se descurcă greu în această perioadă, că Viorel se mișcă cu dificultate, dar că a acceptat să se vaccineze împotriva noului virus. El urmează să își facă și rapelul curând. „Ne descurcăm destul de greu, pentru că am evitat să mergem la doctor, din cauza covid-ului. Viorel merge din ce în ce mai greu… Este o perioadă grea, pe care toată lumea o resimte mai mult sau mai puțin și mă bucur că s-a făcut vreme frumoasă afară zilele acestea.

Viorel s-a vaccinat, curând va face și rapelul. Am vrut să facă el primul, să știu că este el bine, mai ales la bolile pe care le are și la vârsta lui. Nu i-a fost frică deloc, chiar l-am admirat pentru curaj. A fost dorința lui. Abia aștept să văd ce anticorpi are, ce dozaj, după rapel. Important este în această perioadă să mergem mai departe.

Nu poți să stai numai în casă. Eu am ieșit acum la o terasă, mi-am comandat file de vită cu brocoli și țelină. Țin acest program, mănânc 8 ore, 16 ore nu. Am început o mie de cure, acum acest program, dar important este să te ții de el. Am noroc că nu mai sunt evenimente unde se mânca gratis (aluzie la faptul că unii o criticau că mânca gratis la evenimente-n.r.)”, a mai spus vedeta.