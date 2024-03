Oana Ciocan s-a îndrăgostit la prima vedere de Jador? Artistul a dat-o de gol, unde s-ar fi văzut prima oară, de fapt

Jador și Oana Ciocan formează unul dintre cele mai noi și controversate cupluri ale momentului. Toată lumea a asistat la cererea în căsătorie pregătită de artist și a simțit emoția pe care aceștia au trăit-o în acele clipe. Un adevăr a ieșit, însă, la iveală abia acum. De când se cunosc, de fapt, cei doi amorezi.

În cadrul emisiunii „La Măruță”, Jador și Oana Ciocan și-au dezvăluit povestea de dragoste, cea care a început cu doar câteva luni în urmă și care a atins punctul culminant al logodnei lor romantice în Republica Dominicană.

Cuplul, care și-a cunoscut originile în inima showbiz-ului, a captivat publicul cu relatarea lor despre modul în care s-au întâlnit și au decis să-și unească destinele. Invitat în emisiunea de televiziune, Jador a împărtășit cum s-a produs această scânteie între ei, detaliind momentul când au ales să își consolideze relația prin mutarea împreună.

Planurile lor de viitor, acum cei doi fiind logodiți, par să fie ancorate într-o legătură puternică și încredere reciprocă. Cu toate acestea, drumul lor spre fericire nu a fost lipsit de obstacole. Jador a fost protagonistul unei controverse în timpul participării sale la emisiunea „Survivor All Stars”.

Desfășurându-se într-un cadru dur, competiția a provocat tensiuni și a testat limitele concurenților. În ciuda angajamentului său pentru show, Jador a luat o decizie îndrăzneață care a schimbat cursul competiției: a fugit din tabăra de concurenți pentru a se întâlni cu Oana Ciocan.

Această decizie a avut consecințe grave pentru Jador, fiind descalificat din competiție. Cu toate acestea, gestul său de iubire a fost reciproc recunoscut și apreciat, iar producătorii au permis ca Oana să intre în joc în locul său.

Astfel, Oana a devenit parte a echipei Războinici și a avut ocazia să împărtășească câteva momente cu Jador înainte de plecarea acestuia. Momentul culminant al întâlnirii lor a fost o scrisoare emoționantă scrisă de Jador, în care și-a exprimat sentimentele profunde pentru Oana și a cerut-o în căsătorie.

Într-o dezvăluire sinceră în cadrul emisiunii „La Măruță”, Jador a oferit detalii despre relația sa cu Oana Ciocan, împărtășind momente memorabile din parcursul lor împreună. Artistul a dezvăluit cum s-au întâlnit și cum au ajuns să trăiască sub același acoperiș, exprimând încrederea în rezistența Oanei în show-ul de supraviețuire.

Situată într-o atmosferă plină de sinceritate și umor, mărturisirea lui Jador a oferit o privire captivantă asupra începutului lor neașteptat. Când a fost chemat să facă analize pentru participarea la Survivor, Jador nu s-a așteptat să descopere un moment care să îi schimbe viața.

În sala de așteptare, a fost surprins să o vadă pe Oana Ciocan, cu o expresie îndrăgostită pe chip. Rămânând impresionat de prezența ei și de entuziasmul ei pentru aventură, Jador a recunoscut că a fost cucerit instantaneu.

„M-au sunat colegii de la Survivor să merg să fac analizele. Am făcut vizita cu o parte din Războinici. Când am ajuns, îmi propusesem să nu beau rachiu deloc, să nu supăr. Când am ajuns, era Oana în fața mea! Am zis: «Cine e asta?». Credeam că e o asistentă, ceva. «Nu, că vine și ea la Survivor!» Hai, mă!

Când ne-am văzut, ea era cu fața de super îndrăgostită. A doua zi s-a mutat cu o parte din haine la mine. Eu știam că o să fie cu mine! (…) E o fată super. Eu, jăvrelu de om, nu merit așa fată bună! (…) Dacă nu vine acasă într-o săptămână, hai două, sunt diliu! Pleacă, îți zic!”, a declarat Jador, în emisiunea „La Măruță”.