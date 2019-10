Oana Cârmaciu este zeița naturalului. Actrița din Sacrificiu a primit numai laude pe Instagram. FOTO

Oana Cârmaciu, tânăra care este protagonistă în Sacrificiul, noul serial de la Antena 1, nu este la prima experiență actoricească. Frumoasa brunetă este cunoscută publicului, în urma aparițiilor sale în videoclipurile Carla’s Dreams, dar și prin prisma altor seriale tv. A făcut parte din distribuţia producţiilor „Umbre”, „Tudo” și „Atletico Textila”. Oana Cârmaciu, absolventă a Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale” (UNATC), este și actriță de teatru, în prezent colaborând cu Teatrul Nottara din București.

La 26 de ani, Oana Cârmaciu trăiește emoțiile unui mare proiect profesional! Ea a fost cooptată în echipa de actori a serialului Sacrificiul, fiind aleasă să joace rolul protagonistei.

„Ioana, personajul căruia îi dau viață este o fată bună, sufletistă, educată și muncitoare. Este tenace, săritoare și se oferă de fiecare dată să ajute pe toată lumea. În urma a trei zile de casting am aflat că voi interpreta acest rol. Chiar dacă am mai jucat în alte producții, este primul serial de acest gen și sunt bucuroasă că voi face parte din această poveste. Am avut mari emoții în prima zi de filmare însă echipa a fost lângă mine de fiecare dată și am reușit să scap de ele destul de repede”, a dezvăluit Oana Cârmaciu.