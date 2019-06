Ce actori din Fructul Oprit vor juca și în Sacrificiul, de la Antena 1

Nume vechi în Sacrificiul! S-a strigat catalogul vedetelor care vor juca în noul serial de la Antena 1, acestea sunt deja cunoscute din producția Fructul Oprit. Dorian Popa și Oana Zăvoranu se vor afla și ei în noul proiect al postului de televizune.

Șapte actori care au jucat în Fructul Oprit vor fi prezenți și în noua producție Antena 1, Sacrificiul. Toamna vine cu un nou serial românesc pentru cei care doresc să vizioneze povești aparte. Colaborarea cu postul TV va continua pentru: Maia Morgenstern, Marian Râlea, Adriana Trandafir, Ana Ciontea, Virginia Rogin, Mihai Călin și Bogdan Stanoevici. Aceștia s-au aflat și în Fructul Oprit, care abia și-a încheiat apariția pe micile ecrane, dar și în alte telenovele produse de-a lungul anilor de Ruxandra Ion.

„Doamna Ruxandra Ion mi-a povestit cu delicatețe, cu respect, cu emoție despre acest nou proiect și m-a întrebat dacă doresc să continuăm mai departe într-o nouă poveste de dragoste, de viață cu dureri, bucurii, tribulații, cu răsturnări de situație așa cum este și serialul Sacrificiul”

Maia Morgenstern

Maria Râlea a declarat că Fructul Oprit i-a adus un personaj extrem de drag. „Am terminat Fructul oprit, unde am jucat un personaj drag mie și iată-mă acum dându-i viață lui Relu, plecat de acasă să cumpere pâine și întors după 5 ani!” De asemenea, în serialul de la Antena vor juca și nume extrem de cunoscute în lumea publică precum: Dorian Popa și Oana Zăvoranu. Rolurile principale vor i interpretate de către actorii Denis Hangaru, Oana Cârmaciu și Daniel Nuță.

„Propunerea de a juca în serialul «Sacrificiul» este oferta de suflet pe care am primit-o în anul 2019, un an în care am avut încredere. M-a sunat doamna Ruxandra Ion şi mi-a zis: «Vreau să vii până la mine!», lucru care m-a pus pe gânduri, mai ales că nu am mai lucrat cu dânsa de la serialul «Pariu cu viaţa». Am fost extrem de încântat de propunerea primită şi i-am mulţumit din suflet doamnei Ruxandra pentru că s-a gândit să mă coopteze în noul proiect“

Dorian Popa