O ține departe de ochii presei, dar Florina a decis să rupă tăcerea! Ce dezvăluiri a făcut soția lui Rareș Bogdan despre mariajul lor

Rareș Bogdan este acum în atenția presei, după ce a devenit o voce importantă în campania lui Klaus Iohannis. Cu toate că se știu multe despre cariera sa politică, despre viața personală sunt cunoscute extrem de puține lucruri. Ce dezvăluiri a făcut Florin, soția sa, despre începutul poveștii lor de dragoste?

Rareș Bogdan este unul dintre cei mai populari din Partidul Național Liberal, în special după apariția sa halucinantă la discursul lui Iohannis, după ce a câștigat la alegerile prezidențiale. Proaspăt devenit eurodeputat, acesta este cunoscut și ca o voce importantă în campania prezidențială a președintelui, care a câștigat detașat în fața Vioricăi Dăncilă. Dacă despre cariera sa se știu multe lucruri, despre viața personală se cunosc doar câteva detalii. Florina, soția sa, a făcut dezvăluiri impresionante într-un interviu pentru Cristina Șișcanu.

Florina Bogdan a absolvit cursurile Facultății de Drept, dar a renunțat la domeniu pentru a-și urma partenerul de viață de la Cluj la București. Cu toate că atunci când s-au cunoscut era avocat stagiar, acum are grijă de un centru de fitness și se ocupă foarte mult de cei doi copii pe care îi are cu omul politic.

„Eu îl știam pe el, avea un magazin de telefoane în centru. Prima dată, sincer, mi s-a părut că este figurant și arogant. El este un bărbat foarte elegant, galant, era un bărbat dorit de femeile din Cluj, mie mi se părea că este cu nasul pe sus, nici prin cap nu mi-ar fi trecut vreodată că eu o să am de-a face cu el. Plus că avea atunci și mustață și nu pot să zic că, mamă, ce m-a dat pe spate. După doi ani de zile, ne-am întâlnit într-un club, în Cluj, prietena mea mi-a zis hai să-ți fac cunoștință că tipul respectiv vrea să te cunoască. I-am zis că nu trebuie să-mi faci cunoștință că eu îl cunosc. Și mi-a zis că e jurnalist, nu are un magazin de telefoane… și uite așa, ne-am cunoscut. La o săptămână după ce ne-am cunoscut, am ieșit la un restaurant și venise o bătrânică cu un coș plin de ghiocei. Mi-a cumparat tot coșul respectiv cu ghiocei”

Florina Bogdan (Sursa: Cristina Șișcanu Show)