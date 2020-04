O șoferiță de TIR își pune zilnic viața în pericol pentru italieni. Ce face Crina. Unii o laudă, alții o blamează

Povestea Crinei Micnescu, o șoferiță de TIR care sfidează pandemia și le asigură mâncarea italienilor, a devenit virală. Cert este că tânăra nu se teme de coronavirus și muncește la foc continuu pentru a le aduce italienilor alimentele de care au nevoie.

O șoferiță de TIR își pune zilnic viața în pericol pentru italieni

Crina Micnescu este din Bubmești-Jiu și lucrează de cinci ani ca şofer de TIR în Italia.

„Trăiesc după principiul că o singură dată se moare. Noi nu avem ce face. Trebuie să circulăm. Am un camion cu frig, cu marfă perisabilă, fructe, legume. Dacă noi ne oprim, ce se întâmplă? (…) Am mers şi în Lombardia, dar mai mult fac curse în regiunea Veneto: Treviso, Padova, Ferrara. Nu pot să nu plec într-o cursă, că sunt trimisă în focare. Am fost la Padova, în Milano şi în Lodi, acolo un de a fost primul caz. Eu îmi fac munca aşa cum am făcut-o şi până acum“ , a declarat șoferița de tir pentru IGJ.ro.

Nu va veni acasă de sărbătorile pascale

Crina Micnescu locuiește acum la Cesena. Aceasta conduce un camion care transportă legume, fructe, produse perisabile, iar în această periaodă cursele sunt tot mai multe ca urmare a situației din Italia, generată de numărul foarte mare de persoane bolnave și decedate de coronavirus.

Astfel că, Crina a fost trimisă în curse chiar și în zonele unde este cel mai mare focar și un risc ridicat de infectare. Dar aceasta a spus că nu se teme.

Crina a mărturist că acum nici la baie nu are unde să meargă și chiar și unitățile unde descarcă marfa îi interzic acest lucru:

„Cred că a devenit şi o boală psihologică. Barurile sunt toate închise. Nu ai unde să opreşti ca să te duci la baie. Opreşti la anumite firme să descarci şi la cât sunt de speriaţi nu îşi dau voie să te duci la baie. Mi s-a întâmplat acest lucru. Nu am fost lăsată să merg la baie. Oamenii sunt mai mult stresaţi“. Crina nu va veni acasă de sărbătorile pascale.