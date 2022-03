O rusoaică plânge în hohote după ce i s-a blocat accesul la banii de pe Instagram. Nu a spus un cuvânt despre război VIDEO

Drama rușilor nu este faptul că armata țării lor atacă oraș după oraș în Ucraina și omoară oameni nevinovați, ci faptul că li se închid conturile de socializare și nu mai pot mânca la restaurante de tip fast-food. Un ucrainean a postat mai multe mesaje ironice la adresa unor rusoaice care plâng pentru că „își vor pierde” conturile monetizate de Instagram și că nu vor mai avea ce mânca după decizia McDonald`s și a altor coloși din Occident de a se retrage de pe piața rusă.

În una dintre postările sale de pe Twitter, ucraineanul pe nume Ivan a scos la iveală „tragedia” rușilor de a rămâne fără Instagram și a prezentat o bloggeriță care plânge în hohote că își va pierde contul de pe platforma de socializare.

If you still harbor any sentimental feelings towards “ordinary Russians” because of the sanctions , here’s a “blogger” crying about the fact that she won’t be able to access her monetized Instagram. Not Ukrainian civilians being buried in mass graves. pic.twitter.com/MBZ74OJ6SM

Ivan a continuat despre o altă bloggeriță: „Și aceasta. Ea spune că «casa ei arde», referindu-se la contul ei de Instagram”.

Tânărul continuă cu o postare a unei rusoaice care se plânge că „nu va mai avea ce mânca” după ce McDonald’s a anunțat retragerea din Rusia.

This one is very sad too, but not about the fact that her army is wiping out cities in #Ukraine, rather from the fact that “Lipton, Doritos and McDonalds” from #Russia , “What will I eat?” She cries “What presents will I be given for my birthday? Toilet paper?!” pic.twitter.com/VSuZ3nPojt

— Слава Україні🇺🇦 (@ignis_fatum) March 12, 2022