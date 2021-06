O româncă i-a făcut mari probleme Serenei Williams: ”Un moment dificil”

Victorie cu gust doar dulceag pentru Serena Williams. Fostul lider mondial al tenisului feminin abia a câștigat primul ei meci de la Roland Garros 2021 în fața româncei Irina Begu. Care a fost cel mai dificil moment al partidei și cum era să piardă Serena.

Sportiva de 39 de ani abia a învins-o pe românca noastră în primul set. Begu a fost pe punctul de a câștiga primul set al meciului, dar a pierdut după ce a irosit două mingi decisive în tiebreak, spre ghinionul său. Serena și-a revenit miraculos în setul secund, obținând victoria contra româncei.

După terminarea partidei, Serena Williams a declarat că Irina Begu i-a făcut mari probleme și s-a temut că va pierde jocul. Deși are în palmares trei trofee de la Roland Garros, în anii 2002, 2013 și 2015, French Open-ul este turneul la care ex-liderul mondial are cel mai mic procentaj de meciuri câștigate, 84%.

Serena Williams: Sunt fericită că am reuşit să salvez acele momente (n.r. – mingile de set). N-am vrut să pierd primul set. Ştiu ce am de făcut într-un moment dificil, pentru că am fost aici de un milion de ori.

Patrick Mouratoglou: Primele tururi de la Roland Garros sunt întotdeauna grele pentru că trebuie să-ţi găseşti ritmul. Iar Serena Williams a făcut un meci excelent.