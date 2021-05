O româncă a văzut-o goală-pușcă pe Serena Williams. De ce a fost șocată, timp de o săptămână

Nu sunt puține jucătoarele de tenis care nu și-ar dori să o învingă măcar odată pe Serena Williams. Americanca deține un record impresionant, la cei 38 de ani, și se pare că-și dorește și mai multe. Printre jucătoarele care au întâlnit-o pe Serena Williams s-a numărat și Alexandra Cadanțu. Jucătoarea româncă de 30 de ani era ocupanta locului 59 în clasamantul WTA.

Pe 24 mai se dă startul Turneului de Grand Slam de la Roland Garros. După anunțul retragerii făcut de Simona Halep, celebra jucătoare de 38 de ani, Serena Williams este prima favorită la câștigrea turneului. Campioana de 23 de ori de Grand Slam, spune antrenorul francez, va fi pregătită.

Mouratoglou este convins că poate egala recordul celor 24 de titluri majore ale lui Margaret Court. Antrenorul Patrick Mouratoglou spune că „nu este îngrijorat” de forma Serenei Williams înaintea startului de la French Open.

Serena Williams a fost eliminată în a doua rundă la Openul Italiei și la Openul Emilia-Romagna. Aceste competiții au reprezentat pentru Serena Williams primele două înfrângeri de asemenea calibru. Nu a mai pățit așa, cu excepția momentului când a fost învinsă de eventuala câștigătoare Naomi Osaka în semifinalele Australian Open.

Pentru fanii sportului alb, numele Alexandrei Cadanțu poate nu înseamnă mai nimic. Jucătoarea de 30 de ani a ocupat locul 59 în clasamentul WTA cu câțiva ani în urmă. Nu are un palmares strălucit, dar se poate lăuda cu câteva participări la turnee importante.

Una din participările Alexandrei a lăsat și urme, nu fizice, ci psihice, dacă am putea să le numim așa. Alexandra Cadanțu a povestit la GSP LIVE cum a fost prima ei participare la un Turneu de Grand Slam.

Din punct de vedere sportiv nu prea a fost ceea ce trebuie, dar ceea ce i-a marcat starea psihică a fost întâlnirea cu Serena Williams. Întâlnirea nu a avut loc, așa cum v-ați fi așteptat pe terenul de joc, nu. Alexandra Cadanțu spune că a dat peste Serena Williams în vestiar, iar ceea ce a văzut a marcat-o profund.

”Prima dată când am fost la un turneu de Grand Slam și prima amintire pe care o am de când am intrat în vestiar a fost când am văzut-o pe Serena Williams pentru prima dată în viața mea.

Am văzut-o dezbrăcată și am rămas șocată timp de o săptămână, fiindcă e foarte mare. E incredibil cum poate să arate, cum poate să joace și cum poate să se miște”, a spus Alexandra Cadanțu , la GSP Live.