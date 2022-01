O româncă a ajuns controlor de zbor pe cel mai mare aeroport din lume. Ce a anunțat Irene

O tânără sibiancă a ajuns controlor de zbor pe cel mai mare aeroport din lume. Irene Dăncăneț, căci despre ea este vorba, nu doar că a reușit să obțină licența de controlor de trafic aerian, ci a fost cooptată în echipa aeroportului Hamad din Doha, capitala Qatrului, declarat anul trecut „cel mai bun aeroport din lume“. Mai multe detalii despre povestea ei, în continuare.

Când cineva pomenește de meseria de controlor trafic aerian, multora dintre noi le zboară gândul la avioane și salarii mari, însă nu și la responsabilitățile enorme care survin odată cu ea. Chiar și cea mai mică greșeală a unui controlor de zbor ar putea conduce la o catastrofă. Prin urmare, aceasta nu este nici de departe cea mai ușoară muncă, fapt pentru care nu oricine s-ar potrivi unui asemenea job.

I se potrivește însă ei, româncei de 26 de ani din Sibiu, care a reușit performanța de a fi parte din echipa celui mai mare aeroport din lume. Irene Dăncăneț este o fire hotărâtă, care și-a dorit mereu să obțină mai mult pe toate planurile posibile.

Determinarea de care a dat dovadă a ajutat-o să-și vadă visul cu ochii, ajungând să lucreze într-un aeroport internațional și nu pe orice post. Anul trecut, aeroportul Hamad din Doha, care a cooptat-o pe Irene, a fost votat „cel mai bun aeroport din lume“.

Aceasta ar fi pe scurt povestea tinerei sibience, căci, mai în detaliu, drumul a fost destul de anevoios.

Irene provine dintr-o familie care desfășoară afaceri în Sibiu și a studiat Facultatea de Management tocmai pentru a-i ajuta. Aceasta și-a dorit să locuiască într-un oraș mare, care să îi ofere oportunitățile necesare dezvoltării.

Și-a depus dosarul, iar rezultatul l-a primit abia peste un an.

„Au fost depuse 2.700 de dosare. Recrutarea a durat un an și din cauză că au fost mulți candidați, dar și din cauza testelor foarte multe care s-au dat. Au fost dificile. Se dădeau teste ore întregi, și 5 ore, au verificat puterea de concentrare, logica, viteza de reacție, memorie, matematică, absolut tot ce îi trebuie unui controlor de zbor. Au fost și teste de engleză. Dar, în general, ai nevoie de putere de concentrare incredibilă.

După ce am fost acceptată a urmat un an de școlarizare la Constanța unde am învățat meteorologie, navigație, managementul traficului aerian. A fost un ritm deosebit de alert. De luni până joi aveam cursuri, iar vinerea dădeam teste. Nu aveai voie să iei sub 7,50 decât o dată. A doua oară pleci acasă“ , a mai spus tânăra.