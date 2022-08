O rivală a Simonei Halep a rămas însărcinată și va absenta de la US Open 2022. „Îmi va fi dor de voi toți”

O mare campioană a anunțat că nu va participa la US Open. Angelique Kerber, fost numărul unu mondial, le-a transmis fanilor că nu merge la ultimul turneu de Grand Slam al anului pentru că este însărcinată. Sportiva din Germania și Simona Halep s-au întâlnit în multe partide spectaculoase, dar s-au și antrenat de câteva ori, cu zâmbetul pe buze.

Angelique Kerber nu va participa la US Open, turneu pe care l-a câștigat în anul 2016. Sportiva din Germania a rămas însărcinată și după ce s-a sfătuit cu iubitul ei au decis că este mai bine să ia o pauză de la tenis. Anunțul despre fericitul moment l-a făcut chiar sportiva din Germania într-un mesaj postat pe rețelele sociale.

„Chiar voiam să joc la US Open în acest an, dar am decis, în cele din urmă, că doi versus unu nu e o competiție corectă. În următoarele luni, voi lua o pauză din a călători ca jucătoare de tenis, dar cred că e adusă de cel mai bun motiv posibil.

Îmi va fi dor de voi toți. New York a reprezentat un punct de cotitură în cariera mea, iar anul acesta nu va face excepție. Mi-am reînceput cariera acolo în 2011, iar în 2016 am devenit numărul unu în lume.

Să fiu sportivă de performanță înseamnă totul pentru mine. Să fiu sinceră, am emoții și sunt încântată, în același timp. Vă mulțumesc pentru sprijinul continuu, înseamnă totul pentru mine,” a fost mesajul postat de jucătoarea din Germania care a fost la un moment dat chiar pe primul loc WTA.