O recunoști pe fetița din imagine? A ajuns extrem de cunoscută în România și apare des la TV

Timpul trece fără să ne întrebe și ne schimbă. De la an la an devenim cu totul alte persoane atât fizic, cât și din punct de vedere moral. Se întâmplă la fel în cazul tuturor, fie că suntem sau nu celebrități. Imaginea de astăzi înfățișează o mare vedetă, pe vremea când era doar un copil și nu se gândea că va avea un așa succes.

Fetița din imagine este una dintre cele mai cunoscute vedete din România. Este unul dintre cei mai de succes influenceri de la noi din țară, care a cunoscut faima încă de la o vârstă fragedă. Acum are tot ce își dorește și apare foarte des la televizor.

Imaginea a fost surprinsă pe vremea când avea o vârstă foarte fragedă și nici nu se gândea că va fi atât de celebră. Chiar dacă provenea dintr-o familie cunoscută, de renume, nu se aștepta să dea o lovitură atât de mare.

Mama copilei din fotografie este una dintre cele mai mari știriste din România. Este foarte ușor să îți dai seama despre cine este vorba, pentru că orice român se gândește la ea când vine vorba despre televiziune.

Dacă încă nu ai descoperit, află că este vorba despre Alexia Eram. Acum are 23 de ani, este cunoscută și iubită de o mulțime de oameni și o vedem foarte des la televizor, mai ales de când apare la emisiunea America Express.

Tânăra vedetă s-a schimbat mult în timp, a evoluat din toate punctele de vedere, dar și-a păstrat zâmbetul inocent și privirea pătrunzătoare.

Recent, Alexia Eram, care este fiica celebrei prezentatoare de știri Andreea Esca, a făcut o investiție notabilă, achiziționând un automobil în valoare de 60.000 de euro. Tânăra nu se uită la bani, având în vedere că se întreține singură și câștigă sume fabuloase în fiecare lună, fapt de care este foarte mândră.

”O altă mașină, la care visam de mult, dar pentru care am avut nevoie de mai mulți bani. Pentru că, în pofida a ceea ce ar putea crede unii, alții, nu mai iau bani de la ai mei din anul 2 de facultate. Iată-mă, așadar, aici, fericită de achiziție”, spunea, la vremea respectivă, fiica prezentatoarei de la Pro TV.

Este vorba despre o mașină de lux, un BMW M240i, cu o putere impresionantă de 374 de cai putere. Când a venit cu mașina acasă, și mama ei a avut ceva de zis la adresa bijuteriei pe patru roți.

Se pare că prezentatoarea apreciată de la Pro TV ar fi preferat ca fiica ei să păstreze vechea mașină, respectiv un Golf. Cu toate acestea, Alexia Eram a avut o dorință puternică de a avea noul automobil, așa că a luat decizia de a-l achiziționa cu banii ei, fără a primi vreun ajutor din partea părinților.

”Îți dai seama că îi plăcea mai mult să rămân pe Golf. Dar mi-am dorit mașina asta, am fost foarte fericită că am putut să mi-o cumpăr singură. Și îmi place, asta contează. A fost munca mea, am putut să-mi iau ceva din banii pe care i-am muncit”, a spus Alexia Eram, potrivit sursei citate.