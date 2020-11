O nouă televiziune apare pentru români. Cine se va bate cu Digi24 sau Romania TV și ce vedete va avea

În plină pandemie, spațiul media românesc arată o dezvoltare. Dacă ne referim aici la apariția unor noi posturi TV, putem concluziona că există bani de investit. Recent Aleph News a fost lansat pe piață, iar astăzi aflmă de un nou post tv, și anume Profi 24 TV.

Media românească cuprinde în acest moment, conform listelor CNA, aproximativ 1000 de televiziuni și peste 700 de posture radio. Din 15 noiembrie mai adaugăm un nou post tv, local, numit Profi 24 TV. Conform paginademedia.ro, postul și-a primit astăzi unda verde pentru emisie.

Publicația relatează despre faptul că postul Profi 24 TV emitea de ceva vreme, dar în sistem online, iar acum la a doua înfățișare în fața comisie CNA, postul a primit licența de emisie prin cablu.

Postul este deținut de jurnalistul Iulian Uță, în parteneriat cu soția acestuia Alina Uță. Pentru cei care nu sunt familiarizați cu numele lui Iulian Uță, vă reamintim că este cel care, în trecut, a înregistrat la OSIM marca #Rezist. Licența pentru Profi 24 TV i-a fost atribuită local, cu alte cuvinte va emite regional, în județul Argeș.

Odată cu prima emisie, din 15 noiembrie, telespectatorii din județul Argeș îl vor putea vedea pe un alt celebru jurnalist, Grigore Cartianu, care a bătut palma cu Profi 24 TV pentru o emisiune de analiză politică.

De altfel Cartianu anunțate, tot prin intermediul internetului, că va avea această emisiune la noul post de televizune regional, deținut de controversatul jurnalist Iulian Uță. Controversa din jurul lui Iulian Uță vine și din istoricul de fake news. În 2016 Iulian Uță publica o informație, neconfirmată, despre un posibil deces al Majestății sale Regele Mihai.

Din informațiile furnizate de paginademedia.ro, la prima ședință de acordare a licenței, Iulian Uță primise din totalul de 6 voturi, doar doar cinci, plus că ar fi avut și o altercație cu unul din membrii comisiei, Radu Herjeu:

”Radu Herjeu, membru CNA: „Cum veți evita la televiziune situații de genul „Regele Mihai a murit de câteva luni…”. Bănuiesc că nu trebuie să dezvolt acest lucru. Cum veți evita astfel de situații la televiziune?”

Iulian Uță: „Materialul nu era o știre, era un editorial, după o discuție cu prietenul cel mai bun al prințului Nicolae. Nu am rămas pe ideea că a murit în 2016, eu am informația că da, atunci s-a întâmplat. Casa Regală nu a venit cu un comunicat, doar după ce am publicat editorialul meu.”