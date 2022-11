Bia Khalifa a rupt tăcerea în fața lui Cătălin Măruță: ‘Îmi pare rău că nu am bătut-o!’

A mai rămas puțin până la finala emisiunii „Sunt celebru, scoate-mă de aici” de la PRO TV, iar românii vor afla în curând cine este cel mai tare supraviețuitor. Bia Khalifa a făcut o serie de declarații cutremurătoare, vis-a-vis de artista Ami.

Bia Khalifa nu are nevoie de niciun fel de introducere, fiind una dintre cele mai controversate vedete din showbizul monden. Primul model de OnlyFans din România a intrat într-un conflict uriaș cu anumiți foști colegi de la „Sunt celebru, scoate-mă de aici”, printre care le numărăm pe Ruxi și Ami.

Invitată în cadrul emisiunii La Măruță de la PRO TV, Ruxi Opulenta a ascultat declarațiile halucinante ale Biei Khalifa, referitoare la conflictul dintre cele două concurente de la PRO TV. Blondina a numit-o pe fosta câștigătoare de la „Bravo, ai stil! Celebrities” o persoană

„Mi-a fost greu cu persoanele ipocrite, mai ales cele din tabăra mea. Nu-mi plac cei care mint, le e ciuda, sunt invidioase, se prefac că sunt ingeri. Am remarcat acasă că erau ipocriți. În fața mea erau toți drepti, nu spuneau nimic, nu aveau tupeu si nici argumente.

Urmând seria de declarații șocante, Bia Khalifa și-a exprimat dezamăgirea față de momentul în care a fost descalificată din competiția din Republica Dominicană, în urma conflictului violent pe care l-a avut cu artista Ami.

Deși s-a bucurat de momentele pe care le-a petrecut în cadrul competiției „Sunt celebru, scoate-mă de aici”, Bia Khalifa susține că nu și-ar fi dorit să ajungă în finală, deoarece concursul ar fi început să nu mai prezinte atât de mult interes pentru ea.

„Îmi pare rău. Îmi pare rău că nu am bătut-o acolo pe Ami. M-a enervat cu existența ei inutilă, am ieșit din cauza ei, normal că am ceva personal cu ea. A fost rea lumea cu mine, m-au judecat mult.

Mi-a plăcut (n.r. – concursul) cât a fost, dar deja ma plictisisem, prea câștigam tot.”, a completat blondina la televizor.