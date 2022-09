Sișu a spus tot adevărul despre relația cu Bia Khalifa. Ce se întâmplă între cei doi, de fapt

Tudor Sișu a spus adevărul despre relația cu Bia Khalifa, controversata concurentă de la „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”. Ce a dezvăluit „jumătatea lui Puya”, despre blondină, după ce vreme de aproximativ un an, aceasta se lăudă în spațiul media cu povestea de iubire dintre ea și celebrul rapper.

Tudor Sișu a spus adevărul despre ce anume se întâmplă între el și Bia Khalifa, iar adevărul este că… nimic, adică nimic în sensul amoros pe care l-a promovat Bia Khalifa în spațiul public. Artistul susține că ei nu au format niciodată un cuplu, iar că declarațiile făcute de ea au fost doar pentru a atinge atenția presei.

„E sora noastră, vine pe la studio, n-am treabă cu ea. Știu că ea zice tot felul de chestii, dar nu. E ea nebună, face d-astea, agitații d-astea că a văzut că pune presa botu′ și face ea de nebună așa.

Dar nu am eu treabă cu chestia asta, îți dai seama, nu. Are 20 de ani, e nebună, eu am 45 de ani. E sora noastră, vine la studio, e prietena noastră, îți dai seama, o cunoaștem, știm care e treaba cu ea”, a declarat Tudor Sișu, pentru cancan.ro.