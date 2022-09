O nouă nuntă în showbizul românesc. Se fac ultimele pregătiri pentru cununie

O nouă nuntă în showbizul românesc. Pregătirile pentru cununia civilă sunt pe ultima sută de metri. Deși protagoniștii au avut o relație cu năbădăi, marcată de mai multe despărțiri și împăcări, iată că cei doi viitori însurăței au realizat că trebuie să meargă împreună pe același drum! Iată despre cine este vorba!

Vom avea o nouă nuntă în showbiz! Cristian Jitaru și Mona Stoian sunt hotărâți să spună marele „Da!”. Tânărul a cerut-o de soție pe Mona în urmă cu două luni, astfel că urmează și marele eveniment. Chiar pe 10 septembrie va avea loc cununia civilă.

Cei doi foști concurenți de la Puterea Dragostei au o relație de aproape doi ani, vreme în care au tot existat certuri și împăcări între ei. Însă iată că au realizat că nu pot sta departe unul de celălalt și își vor uni destinele oficial în curând. Cristian Jitaru a cerut-o de soție pe Mona Stoian într-un cadru de vis, la Disneyland Paris.

„După cum știti relația noastră este una din cele mai frumoase din showbiz-ul românesc să zic asa, cu multe urcâșuri si coborâșuri am rezistat si am continuat să ne iubim trecând peste multe “bârfe” despre noi.

Am considerat ca este momentul să o cer, evident nu-mi doream undeva banal așa că am ales Disneyland Paris, am avut două locații în minte, dar consider că am facut o pe cea mai bună, drept dovada a fost foarte surprinsă si emoționată (în fața castelului…o prințesă devine soție).

În altă ordine de idei, am continuat să mergem pe drumul nostru și să facem urmatorul pas, cununia civilă!”, a spus Cristian Jitaru pentru Spynews.ro.