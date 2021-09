O nouă nuntă fastuoasă în showbizul românesc?! Milionarul care vrea să ajungă la biserică

Bat clopotele de nuntă în showbiz-ul românesc? Se anunță o nouă nuntă grandioasă în lumea bună a Capitalei, după ce milionarul a dezvăluit ce se petrece în viața lui amoroasă. Nu mai ascunde nimic despre relația pe care o are cu mai tânăra lui iubită.

El a rămas în Statele Unite ale Americii, dar consoarta lui s-a întors în România. Unul dintre cele mai controversate cupluri din showbiz-ul românesc este gata să mergă în fața altarului.

Nick Rădoi și Mădălina Apostol au o poveste de iubire interesantă, nu pot trăi unul fără celălalt, așa că tot mai multă lume spune că cei doi deja s-au căsătorit. Care este adevărul, de fapt.

În vârstă de 58 de ani, milionarul Nick Rădoi se iubește de aproximativ opt ani de zile cu mai tânăra Mădălina Apostol (35 de ani). Deși au trecut, de-a lungul timpului, prin momente dificile, dragostea i-a unit. Iar acum, afaceristul român este tot mai aproape de a păși în fața altarului alături de șatena care îi este iubită de atâta timp. Deși au existat zvonuri cum că s-au căsătorit în fața lui Dumnezeu, Nick Rădoi lămurește lucrurile.

„Când a venit cu fata eram la un pas să ne căsătorim, dar eu nu am fost de acord să ne căsătorim în Mexic. Ea a vrut să stea în Mexic, eu am două case acolo, și ea voia să locuim acolo, dar eu i-am spus că opt, nouă luni pe an eu trebuie să fiu în America, pentru că acolo am toate business-urile.

Ce-i drept, nici fata nu avea viză de America. Acesta este unul dintre motivele pentru care, după patru luni de stat în Mexic, eu a trebuit să plec în America și i-am zis că o să fiu plecat pentru o perioadă de trei luni. Am rugat-o să încerce să ia viza pentru fetiță prin Ambasadă, dar nu a reușit și atunci decizia mea a fost să meargă în România pentru a obține viza”, a declarat Nick Rădoi pentru Cancan.