De ce s-a reîntors iubita lui Nick Rădoi în România. Explicația clară a milionarului

Mădălina Apostol se află la ora actuală în România și o să rămână în țară pentru o bună perioadă de timp.

Însă întoarcerea ei a ridicat multe semne de întrebare cu privire la relația cu Nick Rădoi, însă milionarul a spulberat orice zvonuri despre o potențială despărțire.

Astfel, Nick Rădoi a spus că iubirea dintre el și Mădălina Apostol este la fel de intensă, cu toate că tânăra s-a întors în România pe termen nedeterminat. Logodna celor doi rămâne valabilă, doar că Mădălina are multe lucruri de rezolvat în România, lucruri ce nu mai suportă amânare.

Nick Rădoi a mai spus și care a fost motivul plecării Mădălinei Apostol și, aparent, îndatoririle de mamă sunt unul dintre motivele pentru care a ales să revină în țară. Prin urmare, ea trebuie să se ocupe personal de obținerea vizei pentru fiul ei.

„S-a întors pentru că are multe lucruri, are o casă, are niște copii. Eu a trebuit să merg în America, ea nu putea pentru că copilul nu avea viză. Nu am putut rezolva la Ambasadă în Mexic și ăsta a fost unul dintre motive, iar restul motivelor sunt lucrurile ei personale. Lucrurile astea se rezolvă, viața ei e mult mai liniștită. Noi suntem fericiți, chiar dacă este acolo și eu aici”, a spus Nick Rădoi, la Antena Stars.