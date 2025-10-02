Adriana Bahmuţeanu s-a căsătorit civil. Rochia atipică aleasă de vedeta de televiziune: ”În semn de respect”

Ultima oră
02 oct. 2025 | 14:34
de Daoud Andra

Adriana Bahmuţeanu a spus din nou „DA”! Vedeta de televiziune și logodnicul său, George Restivan, au ajuns în fața ofițerului de stare civilă joi, 2 octombrie, marcând un pas important în povestea lor de iubire. Cununia civilă a avut loc într-un cadru restrâns, în prezența celor mai apropiați oameni din viața lor.

Deși pentru multe mirese ziua cununiei este sinonimă cu alb, strălucire și tradiție, vedeta a surprins pe toată lumea alegând o ținută complet atipică. Ea a purtat o rochie neagră, un gest care are o explicație emoționantă.

„La starea civilă voi merge îmbrăcată în negru. Eu sunt în doliu după mama. E un semn de respect”, a explicat Adriana Bahmuțeanu. Alegerea sa a fost o declarație de iubire și de recunoștință față de cea care i-a dat viață, dar care, din păcate, nu a mai apucat să fie martoră la fericitul eveniment.

Adriana Bahmuțeanu a recunoscut că, deși a visat mult timp la acest moment, lucrurile nu s-au desfășurat ușor din punct de vedere birocratic. Pregătirile pentru cununia civilă au fost amânate de mai multe ori din cauza actelor.

O nouă lovitură pentru Adriana Bahmuţeanu. Mama vedetei a murit, anunţul a fost făcut de sora prezentatoarei TV

„Noi facem doar o cununie civilă pentru că până acum ne-am tot chinuit cu actele, am mai depus odată actele la primărie, dar nu erau gata. Mâine din nou mergem la primărie să ducem ultimele acte, să vedem ce mai trebuie, și pe 2 octombrie ne vom căsători legal. Facem doar o cununie civilă la casa de căsătorii a primăriei, nu facem petrecere, nu mergem la restaurant, nu suntem duși cu capul să mergem la manele sau să ne bem mințile prin vreo bodegă. Nu există așa ceva. Nunta propriu-zisă și petrecerea de nuntă o să o facem anul viitor, pentru că nu e o petrecere de nuntă, va fi un șpriț cu prietenii.”, a declarat Adriana la Antena Stars.

Vedeta preia numele soțului

După căsătoria civilă, Adriana Bahmuțeanu își va schimba oficial numele, renunțând la cel care a consacrat-o pe micile ecrane.

„Am hotărât cu Adriana, în momentul când vom semna certificatul de căsătorie, pe 2 octombrie la primărie, că își va schimba numele. Numele de Bahmuțeanu va rămâne în cărțile istoriei, undeva într-o bibliotecă. Adriana va lua numele meu, o va chema Restivan”, a declarat George Restivan, soțul vedetei.

Decizia marchează începutul unui nou capitol pentru cei doi, care s-au logodit în 2023, apoi au trecut printr-o despărțire, după care s-au reîmpăcat.

Vedeta a fost căsătorită în trecut de cinci ori cu regretatul Silviu Prigoană, alături de care are doi copii.

