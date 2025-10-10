O nouă gafă făcută de Emmanuel Macron faţă de o prinţesă. Brigitte a fost lăsată în urmă şi şi-a arătat nemulţumirea. Foto

Relațiile diplomatice dintre Franța și Iordania au fost marcate de o vizită oficială de rang înalt, care a atras atenția atât prin semnificația sa politică, cât și prin detaliile din culise. Palatul Élysée a devenit, pentru o zi, punctul de întâlnire al celor două cupluri — Emmanuel și Brigitte Macron, respectiv Prințul Hussein și Prințesa Rajwa — într-un moment considerat esențial pentru consolidarea legăturilor dintre cele două state. Totuși, evenimentul a stârnit interesul publicului și dintr-un alt motiv, legat de un moment neașteptat surprins de camerele de filmat în timpul ceremoniei de primire.

O primire oficială transformată într-un moment stânjenitor

O întâlnire diplomatică de la Palatul Elysée, menită să marcheze o vizită istorică, s-a transformat într-un moment jenant pentru președintele Franței. Emmanuel Macron a fost surprins din nou într-o ipostază stânjenitoare, de această dată în prezența Prințesei Rajwa a Iordaniei și a Prințului Hussein. Prima doamnă, Brigitte Macron, a fost lăsată în urmă de soțul ei în timp ce acesta își conducea oaspeții, reacția ei fiind vizibil deranjată.

Scena a fost filmată și a devenit rapid virală, amintind de o altă gafă celebră făcută de Emmanuel Macron anul trecut, în timpul unei vizite la Londra, când a fost acuzat că a ignorat-o pe Brigitte, în momentul în care s-a întâlnit cu Prințesa Kate Middleton.

Brigitte Macron, surprinsă în timp ce își arată nemulțumirea

În imaginile surprinse la Palatul Elysée, se poate observa cum Emmanuel Macron o trage ușor pe Brigitte lângă el pentru fotografia oficială, întrucât aceasta stătea la o oarecare distanță. După doar câteva secunde, liderul francez își conduce invitații în interiorul palatului, însă își uită soția în urmă.

Momentul de stânjeneală survine abia mai târziu, când președintele își dă seama că Brigitte nu se află alături de el și o poftește să intre înainte. Prima doamnă, vizibil iritată, refuză gestul și se dă discret într-o parte, lăsând clar să se înțeleagă că situația a deranjat-o.

Clipul, care surprinde scena petrecută în doar câteva secunde, a fost intens distribuit pe rețelele sociale și analizat în presa internațională. Momentul a stârnit comentarii amuzate, dar și reacții de critică la adresa comportamentului președintelui francez, considerat de unii ca fiind lipsit de eleganță față de soția sa.

Vizita prințesei Rajwa și a prințului Hussein, un pas diplomatic important

În ciuda incidentului, vizita oficială a Prințesei Rajwa și a Prințului Hussein al Iordaniei rămâne un moment semnificativ pe scena diplomatică internațională. Este prima vizită oficială a cuplului princiar în Franța, iar întâlnirea cu soții Macron marchează începutul unui turneu european important pentru cei doi.

Potrivit publicației ¡HOLA!, Prințesa Rajwa își asumă tot mai activ rolul diplomatic, urmând exemplul Reginei Rania, soacra sa. În cadrul vizitei la Paris, cuplul iordanian a participat la o serie de întâlniri oficiale și discuții bilaterale menite să consolideze relațiile dintre cele două țări.

După întrevederea de la Palatul Elysée, Prințesa Rajwa și Prințul Hussein urmează să ajungă la Londra, unde sunt așteptați de premierul britanic și de Prințul William. Rămâne însă incert dacă Prințesa Kate va fi prezentă, în condițiile în care aparițiile sale publice sunt rare în ultima perioadă.

Un nou pas pentru Prințesa Rajwa în plan internațional

Vizita în Franța și Marea Britanie marchează o etapă importantă pentru Prințesa Rajwa, care își consolidează treptat imaginea de reprezentant activ al Iordaniei în plan extern. Dacă în ianuarie a participat la o vizită informală în Londra fără a avea rol oficial, de această dată Rajwa a fost parte integrală a programului diplomatic, demonstrând o implicare tot mai mare în misiunile internaționale.

Născută în Arabia Saudită, Prințesa Rajwa s-a format în Statele Unite, studiind arhitectura la Universitatea Syracuse și designul în Los Angeles. S-a căsătorit cu Prințul Hussein la 1 iunie 2023, într-o ceremonie regală desfășurată la Amman, iar în august 2024, cuplul a devenit părinții unei fetițe, Prințesa Iman.

Prințesa Rajwa este considerată un nou simbol al monarhiei iordaniene moderne – echilibrând tradiția cu modernitatea și promovând o imagine pozitivă a Iordaniei pe scena globală.