Ultima oră
Horoscopul runelor pentru weekendul 9-10 august 2025. Ce mesaj primește fiecare zodie
09 aug. 2025 | 13:56
de Daoud Andra

Momentul amuzant în care Emmanuel Macron pare cucerit de Kate Middleton. Preşedintele Franţei a uitat că este fotografiat

Monden
Momentul amuzant în care Emmanuel Macron pare cucerit de Kate Middleton. Preşedintele Franţei a uitat că este fotografiat
16imagini
FOTO: Profimedia Images

Luna trecută, cuplul prezidențial francez a efectuat o vizită oficială în Marea Britanie, într-un context diplomatic menit să consolideze relațiile dintre cele două țări. Evenimentul a fost amplu mediatizat, iar fotografiile surprinse pe parcursul vizitei au făcut rapid turul presei internaționale și al rețelelor sociale. Totuși, unele detalii savuroase ies la iveală abia acum, stârnind zâmbete și comentarii amuzante.

Emmanuel Macron, fermecat de prințesa Kate

Printre momentele surprinse atât la sosirea pe aeroport, cât și la cina festivă organizată în onoarea delegației franceze, se remarcă o scenă în care Emmanuel Macron pare absorbit de prezența și farmecul prințesei de Wales, Kate Middleton. În imagini, președintele Franței, cunoscut pentru eleganța și carisma sa, pare că uită pentru câteva clipe că se află în centrul obiectivelor foto și se lasă prins în conversație și priviri cordiale cu prințesa.

Banchetul de stat, găzduit de regele Charles la Palatul Buckingham, a fost momentul de maximă strălucire al vizitei. Kate Middleton a atras atenția tuturor într-o rochie din mătase roșu închis, realizată de Sarah Burton pentru Givenchy. Ținuta, elegantă și rafinată, a fost completată de bijuterii discrete, dar și de o premieră vestimentară: pentru prima dată, prințesa a purtat Ordinul Regal al Familiei Regelui Charles III, alături de alte decorații prestigioase. Prințul William, la rândul său, a impresionat într-un smoking clasic, decorat cu ordine și medalii.

Unul dintre momentele care au atras atenția presei britanice și internaționale a fost interacțiunea cordială dintre Kate și Emmanuel Macron. Într-un cadru relaxat, cei doi au ciocnit paharele, schimbând câteva cuvinte și zâmbete complice. Potrivit publicației Daily Mail, președintele francez i-ar fi făcut chiar și cu ochiul prințesei, într-un gest prietenos, ce a stârnit curiozitatea fotografilor.

Macron nu a stat lângă soția sa, Brigitte

Un alt detaliu remarcat de observatorii atenți: la masa festivă, Macron nu a fost așezat lângă soția sa, Brigitte, ceea ce a dat și mai multă libertate momentelor de interacțiune. În ciuda încărcăturii politice și diplomatice a vizitei, detalii precum cele descrise anterior au atras atenția cel mai mult.

Imaginile cu Emmanuel Macron și Kate Middleton au fost subiect de discuții în mediul online. Rețelele sociale s-au umplut de comentarii ironice și meme-uri, utilizatorii glumind că președintele Franței „a uitat pentru o clipă de diplomație” și a cedat farmecului irezistibil al prințesei.

Chiar dacă momentul a fost unul de natură amicală, el rămâne o dovadă că, în marile evenimente politice și diplomatice, carisma umană și spontaneitatea pot eclipsa, pentru scurt timp, rigiditatea protocolului. Iar în cazul de față, zâmbetul prințesei de Wales pare să fi fost suficient pentru a-l face pe Emmanuel Macron să uite că fiecare gest al său este atent urmărit și imortalizat.

Andrei Gheorghiță pleacă de la FCSB și semnează cu o rivală din Superliga. Gigi Becali a făcut anunțul
Iubita din umbră a campionului: Cine este Taisia?!?
Romania TV
ULTIMA ORĂ! A murit Alexandru! Avea doar 22 de ani. S-a stins în urma unui accident stupid, în Vrancea
Digi24
O țară unde „banii cash fac legea” și cei mai mulți oameni nu au cont bancar ar putea fi primul stat din lume care interzice bancnotele
Adevarul
Bobul în straturi: tunsoarea care îți șterge 10 ani de pe chip și îți dă un aer fresh instant, recomandată de un hairstylist celebru
Ego.ro
Iubita din umbră a campionului: Cine este Taisia?!?
PlaySport
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
PlaySport
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou
Ego.ro
Ce au observat experții, la aparițiile fiului cel mic al lui Kate Middleton și al Prințului William
Recomandări
Horoscop sâmbătă, 9 august 2025. Zodia care are noroc pe toate planurile
Horoscop sâmbătă, 9 august 2025. Zodia care are noroc pe toate planurile
Horoscop
acum 18 ore
Horoscop weekend 9-10 august 2025. Zodiile care au parte de surprize în dragoste și noroc la bani
Horoscop weekend 9-10 august 2025. Zodiile care au parte de surprize în dragoste și noroc la bani
Horoscop
acum 18 ore
Îi stropești așa și nu se mai opresc din rodit! Metoda naturală pentru castraveți sănătoși și fără frunze galbene
Îi stropești așa și nu se mai opresc din rodit! Metoda naturală pentru castraveți sănătoși și fără frunze galbene
Sfaturi pentru grădinari
acum 24 de ore
Horoscop zilnic 8 august 2025. Zodia care face o alegere financiară inspirată
Horoscop zilnic 8 august 2025. Zodia care face o alegere financiară inspirată
Horoscop
acum 2 zile
Parteneri
Domnitorul român, studiat la școală, care era considerat de mulți un psihopat, mânat de impulsuri violente. A fost trădat de doctorul său și a avut parte de un sfârșit îngrozitor
Click.ro
Elena Ceaușescu nu a suportat-o niciodată pe Nina Iliescu. Ce o enerva maxim pe soția dictatorului
Mediaflux
SUA oferă o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru arestarea unui președinte de țară
Digi24
„Îmbălsămarea a fost... Eu sunt foarte atentă la detalii, la toate detaliile”. Gabriela Lucuțar îi critică pe cei care i-au organizat înmormântarea lui Ion Iliescu. Ce a remarcat „Regina Întunericului”
Unica.ro