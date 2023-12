O nouă furtună va face ravagii înainte de Revelion. Va fi urgie în multe locuri

Veste rea din partea meteorologilor, chiar înainte de anul nou. O furtună extrem de puternică a lovit în mai multe zone, la scurt timp după ce urgia adusă de Pia în Europa s-a terminat. Au avut loc evenimente extrem de neplăcute din cauza acestui fenomen major și chiar au fost distruse 100 de proprietăți.

Furtuna Gerrit aduce cu sine vânturi puternice și precipitații abundente, inclusiv ninsori și ploi, afectând în mod deosebit teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii. Avertismente galbene pentru vânt și ploi au fost emise pe scară largă, cuprinzând cea mai mare parte a țării, evidențiind riscul crescut de fenomene meteorologice extreme.

Meteorologul Simon Partridge de la Met Office subliniază că atribuirea unui nume oficial furtunii evidențiază potențialul său de pericol. Acest demers își propune să alerteze populația cu privire la impactul semnificativ pe care furtuna îl poate avea asupra condițiilor meteorologice locale.

Este important să se acorde atenție avertismentelor și să se ia măsurile de precauție necesare în fața acestui eveniment climatic sever. Lucrurile pot scăpa oricând de sub control, pentru că astfel de evenimente nu pot fi controlate.

Specialiștii spun că sunt vizate mai multe zone din vestul Ţării Galilor, nord-estul Angliei, Irlanda de Nord, nordul Scoției şi Insulele de Nord. Urmează câteva zile pline de fenomene extreme și ploi puternice din punct de vedere cantitativ.

Meteorologii prevăd că furtuna Gerrit va aduce vânturi puternice, cu viteze anticipate cuprinse între 80 și 96 de kilometri pe oră. În zonele montane și pe litoral, se așteaptă ca viteza vântului să atingă chiar și 112 kilometri pe oră, amplificând impactul furtunii în anumite regiuni.

De asemenea, este estimată o cantitate semnificativă de ninsori în anumite zone din Scoția, cu consecințe notabile asupra condițiilor meteorologice și ale infrastructurii locale.

Evenimentele meteorologice extreme au generat haos în sistemul de transporturi, cu anularea unor curse de feribot, tren și avion pentru a doua zi consecutivă joi. Autoritățile depun eforturi susținute pentru a remedia efectele inundațiilor și avarielor care au paralizat miercuri circulația trenurilor în cea mai mare parte a Scoției și în unele zone din Anglia.

La aeroportul Heathrow, o aterizare tensionată a avut loc în mijlocul furtunii. Piloții de la American Airlines au reușit să aducă în siguranță avionul pe pista aeroportului londonez, în condiții extrem de dificile, cu rafale violente de vânt care zdruncinau aeronava.

Martorii au fost foarte panicați și au filmat momentul. Imaginile au devenit virale în mediul online, unde oamenii au discutat intens despre aceste evenimente la care asistă în ultimele zile.

Watch as planes struggle to land in windy conditions as Storm Gerrit hits the UK.

British Airways a fost nevoită să anuleze peste 20 de zboruri către și dinspre Aeroportul Heathrow joi, din cauza impactului furtunii Gerrit. În același timp, operatorii de curse de feribot către destinații precum Hebride, Franța și Insula Wight au emis avertizări cu privire la întârzieri semnificative și posibile anulări.

Această situație subliniază consecințele semnificative ale fenomenelor meteorologice extreme asupra infrastructurii de transport și necesitatea unei abordări coordonate pentru restabilirea condițiilor normale de circulație.

În Anglia, s-au emis zeci de alerte de inundații, iar echipele de intervenție au fost suprasolicitate de numeroase apeluri care semnalau copaci căzuți sub forța vântului, ce a atins și 130 de kilometri pe oră în rafală.

O situație deosebit de gravă s-a înregistrat într-o localitate din zona metropolitană Manchester, unde o „mini tornadă”, așa cum a descris-o serviciul meteorologic, a provocat pagube semnificative, determinând evacuarea a 100 de locuințe.

More devastation caused by Storm Gerrit in Stalybridge, Greater Manchester

A large clean-up operation is now underway

More than 100 homes have been damaged by what police called a ‘localised tornado’ pic.twitter.com/iZRWR3G6mB

— Greatest Hits Radio News (@GHRNewsUK) December 28, 2023