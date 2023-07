O nouă fabrică în România. Angajările vor curge pe bandă rulantă, investiție de milioane de euro

Într-o piață extrem de dinamică, datele statistice vorbesc de o scădere de 9% a pieței locale de bere în primele cinci luni ale anului. Dar lucrurile s-ar putea schimba odată cu lansarea unei noi fabrici în România. Conform datelor, angajările vor curge pe bandă rulantă, fiind vorba de o nouă fabrică în România și investiții de milioane de euro. Citește mai departe și află detaliile.

Piața locală de bere a scăzut în 2023

Așa cum spuneam la început, pe fondul mai multor variabile, piața românească de bere a scăzut cu cel puțin 9 procente în primele șase luni ale anului 2023. Conform analiștilor din piață, scăderea pieței este atribuită unei serii de factori. Cel mai important, conform acestora, este scăderea puterii de cumpărare. Un alt factor important este cel economic dificil, rata inflației și creșterea prețurilor materiilor prime fiind principalele instrumente ce au afectat această scădere.

Creșterea costurilor de producție, care continuă și în acest an, reprezintă un alt factor important de scădere, chiar dacă anumite categorii de costuri, cum ar fi energia, s-au stabilizat. La aceste rezultate au contribuit și temperaturile sub media normală a perioadei de început de vară, berea fiind o băutură al cărei consum este puternic influențat de vreme. Dar, lucrurile sunt pe care să se schimbe, având în vedere că vorbim de o nouă fabrică în România.

Piața de bere are o nouă fabrică în România

În acest context, vorbim azi de O nouă fabrică în România, investiția ridicându-se la aproximativ 6 milioane de euro, conform celor de la Profit.ro. Unul din brand-urile vechi, tradiționale, de bere românească, ”Grivița”, avea să cunoască o dezvoltare importantă în ultimii ani, ca urmare a preluării acestuia de către atreprenorul Matei Lucescu, nepotul cunoscutului antrenor român Mircea Lucescu.

Dar, asta nu este tot, spune antreprenorul, vorbin de o nouă fabrică în România, construită la Popești-Leordeni, investiția fiind una importantă., susținută din fondurile proprii ale companiei. Fabrica a fost construită în aproape un an de zile, startul fiind dat în februarie anul trecut, și este cea mai modernă fabrică de producție pentru berea craft din Europa de Est. Conform antreprenorului, se vor face angajări, fiind nevoie de cel puțin 30 de oameni în locație.

Referitor la capacitatea de producție, Matei Lucescu spune că aceasta ar putea crește de la cel puțin 2.000 de hectolitri pe an până la aproximatriv 27.000 de hectolitri pe an. Majoritatea din producția sub brandul ”Grivița” este regăsită în rafturile marilor retaileri, precum mega Image, sau Carrefour, precum și în rețeaua Cora, de altfel preluată recent tot de Carrefour.

Specialiștii prevăd o creștere până în 2026

Vânzările de bere în România ar urma să ajungă la aproape 972 de milioane de euro până în 2026, o creștere de 0,3% de la an la an față de cele de 941,45 milioane de euro din 2021. Din 2013, piața românească a crescut cu 1,6% anual. În 2021, țara se afla pe locul 10, fiind devansată de Austria, cu 941,45 milioane de euro. Marea Britanie, Spania și Belgia au ocupat locurile al doilea, al treilea și, respectiv, al patrulea în clasament.

Consumul de bere în România este prognozat să ajungă la 1.720 de mii de tone în 2026, în scădere cu 0,2% de la an la an față de cele 1.710 mii de tone din 2021. Din 2017, cererea din România a scăzut cu 1,6% anual. În 2021, țara se afla pe locul 21, cu Italia în față, la 1.710 mii de tone metrice. SUA, Brazilia și Germania erau pe locurile doi, trei și, respectiv, patru în clasament.

Producția de bere din România este proiectată să ajungă la 1.856.200 de tone metrice până în 2026, o creștere de 0,4% de la an la an față de 1.781.700 de tone metrice în 2021, mai spun specialiștii. Din 1966, oferta românească a scăzut cu 0,2% anual. În 2021, țara se afla pe locul 24, cu Nigeria în față, cu 1.781.700 de tone metrice. SUA, Brazilia și Mexic se aflau pe locurile doi, trei și, respectiv, patru în clasament.