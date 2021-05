O nouă despărțire în showbizul românesc. Au șters toate fotografiile împreună

Este vestea zilei în showbizul românesc. Deși s-au căsătorit de doar câteva luni, cei doi au decis să se despartă, iar dovadă stă faptul că pe rețelele sociale nu mai există nicio poză cu ei doi împreună.

Au decis să își spună adio, deși au trecut doar câteva lni de când au zis hotărât „DA”. Este vorba despre What’s Up și Alice Badea, care nu numai că nu se mai urmăresc reciproc pe Instagram, dar au și sters fotografiile în care apăreau împreună.

Cei doi s-au căsătorit în mare secret, însă la trei luni după ce au făcut pasul cel mare, Alice Badea și Marius Ivancea au realizat că nu se potrivesc și nu se mai înțeleg. Cel puțin asta reiese din acțiunile lor. What’s Up

Și soția lui nu se mai urmăresc pe Instagram și au șters toate pozele cu ei, semn că este vorba despre o despărțire sau doar o ceartă care s-a lăsat cu acțiuni impulsive din partea amândurora.

What’s Up și Alice Badea formează un cuplu încă de la scurt timp după divorțul artistului de Simina Costea.

Soția cântărețului a declarat că a fost agresată de el, însă a decis să treacă cu vederea comportamentul violent al partenerului său, așa că s-au căsătorit în secret.

Nu este singura care a denunțat comportamentul agresiv al cântărețului. Și fosta soție, Simina Costea, a fost bătută de el, însă cei doi au negat incidentul.

Alice Badea și What’s Up au declarat că își doresc să devină părinți, iar relația lor părea sudată, asta deși What’s Up a avut mai multe derapaje de comportament la adresa iubitei sale.

„După 33 de zile am zis ca o vreau pentru toată viata, am intrebat-o si uite-ne. Actele nu îți garantează dragostea, oamenii se schimbă. Așa că am decis să ne facem acest simbol, fluturașul. Eu, ca ființă, sunt foarte fragilă de felul meu. ”, declara artistul la momentul în care s-a căsătorit.

„Dacă apare primul băiețel sau fetiță nu ai voie să nu faci pasul ăsta, pentru că dacă se duce la școală o să întrebe ”al cui ești? Trebuie să fie al cuiva. Bineînțeles că lucrăm la bebe. Omul ce vrea la casa lui? O casă, o femeie care să-l iubească și un copil care să-i rămână în urmă. Altceva ce să vrei?”, spunea el.