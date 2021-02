De ce renunță What’s Up la muzică, cel puțin pentru moment. Care a fost mesajul trist al cântărețului care i-a surprins pe fani. Iubita artistului a fost cea care a făcut anunțul oficial. De ce ia What’s Up o pauză vocală și cu ce probleme de sănătate se confruntă.

De ce renunță What’s Up la muzică, cel puțin pentru moment

Lovitură sub centură pentru fanii lui What’s Up. Solistul a anunțat că va renunța, momentan, la muzică și a decis să ia o pauză vocală pentru o perioadă nederminată de timp. Cea care a făcut anunțul dureros a fost chiar actuala parteneră de viață a artistului. Aceasta a postat un videoclip pe pagina oficială de Instagram a lui What’s Up. În acest video îl vedem pe Whats Up respirând cu ajutorul unui aparat cu aerosol, ținând în mână o sticluță cu medicamente.

„De astăzi, domnul Marius intră în pauză vocală. Asta înseamnă că nu mai vorbește deloc”, au fost cuvintele iubitei lui What’s Up, în timp ce cântărețul făcea aerosoli și arăta ce medicamente folosește în această perioadă.

Fanii lui Marius Marian Ivancea, cunoscut mai bine sub numele de scenă What’s Up, au fost îngrijorați din cauza artistului lor preferat, temându-se că decizia de a nu mai cânta este permanentă. Din fericire, însă, solistul i-a liniștit pe admiratori și i-a asigurat că pauza vocală este una temporară, care va dura doar câteva zile.

Ce s-a întâmplat cu fosta soție a lui What’s Up, după ce s-au despărțit

Nimeni nu se aștepta ca, după nouă ani de relație și trei ani de căsnicie, What’s Up și Simina să divorțeze. În 2019, cei doi parteneri au decis să meargă pe drumuri separate, iar vestea a căzut ca un fulger asupra fanilor artistului. Artistul s-a implicat într-o nouă relație la scurt timp după ce s-a despărțit de fosta lui soție, în timp ce Simina s-a bucurat de statutul său de burlăciță pentru o bună perioadă de timp. Blondina a recunoscut că a suferit de depresie după moartea tatălui său și a trecut cu greu peste unul dintre cele mai dificile momente din viața sa.

Atunci când a fost întrebată care au fost motivele care au dus la divorț, fosta soție a lui What’s Up a declarat că iubirea lor s-a consumat și au preferat să își despartă drumurile, în momentul în care au realizat că nu mai funcționează împreună ca un cuplu. În prezent, blondina iubește din nou și se pare că și-a găsit fericirea în brațele unui bărbat pe care-l cunoaște de foarte mulți ani, fiind prieten de familie.