O nouă boală provoacă îngrijorări, după variola maimuței. Ce este gripa tomatelor și cum se manifestă

O boală nouă a trezit deja îngrijorări în rândul specialiștilor după variola maimuței. Gripa tomatelor a pus autoritățile din India în stare de alertă. Virusul a pus în încurcătură pe toată lumea după ce peste 80 de cazuri au fost raportate la copiii de acolo. Totul a început în data de 6 mai. Febra își trage numele de la veziculele roșii care se pot observa pe piele la scurt timp după infectare. Virusul afectează în mod special copiii cu vârste de sub cinci ani. Ce alte detalii au mai cunoscut specialiștii până acum despre noua boală?

Detalii despre gripa tomatelor: nouă boală după variola maimuței

Autoritățile sanitare din India sunt îngrijorate. Specialiștii sunt în stare de alertă după ce a apărut o nouă boală misterioasă cu simptome asemănătoare cu variola maimuței, transmite publicația britanică Daily Express.

Virusul care este cunoscut sub numele de gripa tomatelor sau febra tomatelor a pus autoritățile în încurcătură. Peste 80 de cazuri au fost indicate din data de 6 mai până în prezent, toate afectând în principal copiii cu vârste de sub cinci ani.

Cei mici infectați observă simptome asemănătoare virusului maimuței. Mai exact, este vorba despre o erupție cutanată mare pe tot corpul sub forma unor vezicule rotunde și roșii. Acestea sunt dureroase și contagioase.

Simptome

Rapoartele locale arată că gripa poate provoca și oboseală, dureri articulare, crampe stomacale, greață, vărsături, diaree, tuse, strănut, curgere a nasului, febră mare și dureri de corp.

De asemenea, în unele cazuri virusul a schimbat chiar și culoarea picioarelor și a mâinilor. Boala provoacă deshidratare la copii, lucru care duce la o iritație în jurul gurii.

Mai mulți virusologi au susținut că ar putea fi o nouă variantă a infecției virale picior-mână-gură, foarte frecventă la copiii mici, dar sub o formă mai agresivă.

,,Nu este o boală mortală, dar este contagioasă și se poate răspândi de la o persoană la alta”

Dr. Subhash Chandra, profesor asistent de medicină internă la Spitalul Amrita din Kochi, a declarat pentru India Today: „Nu este o boală mortală, dar este contagioasă și se poate răspândi de la o persoană la alta, deși modalitățile reale de răspândire a infecției sunt încă în curs de studiu.” „Pacienții care fac febra tomatelor ar trebui să bea multe lichide și să se odihnească la pat, așa cum se recomandă și în cazul altor febre virale, pentru a menține organismul hidratat și bine odihnit.”

Nu au fost raportate până în prezent decese cauzate de acest virus. Cu toate astea, medicii nu au descoperit momentan un tratament specific pentru această boală și abordează doar simptomele gripei.