O mare actriță se alătură echipei serialului Vlad de la PRO TV. Va juca rolul Deliei, un personaj important dar care nu a mai apărut până acum

Serialul ”Vlad” revine la PRO TV din toamnă, tot sub bagheta regizorului Jesus del Cerro. Din acest sezon, nu numai că serialul va fi mai bogat de noi aventuri și tensiunile, dar o va avea și pe actrița Elvira Deatcu, ce va juca rolul Deliei, un personaj nou important care poate schimba complet situația inițală, prezentată în primele episoade.

PRO TV a readus în echipă 12 vedete pe sticlă. Ele vor putea fi văzute din această toamnă, când începe nebunia emisiunilor live ori ba. Astfel, serialul ”Vlad” revine și el. Echipa a demarat încă din 27 mai producția celui de-al doilea sezon, iar planul de răzbunare al personajului eponim, interpretat de Adrian Nartea, continuă. Pentru a dezvolta o intrigă pornind de la acțiunile lui Vlad, se alătură și Elvira Deatcu.

Actrița, pe acum mulți o văd și acum roșcată, după cum era în ”Lacrimi de iubire”, va juca rolul Deliei. Ea este partenera lui Cezar, o femeie extrem de frumoasă, elegantă, inteligentă, diplomată și puternică, însă, mai presus de toate, Delia este o femeie care știe să folosească o armă dacă este nevoie.

Manierată și educată, atrasă de artă, cântând la pian, Delia este cea care l-a ajutat pe Vlad din momentul în care a evadat și și-a schimbat identitatea. Deși până acum prezența sa nu a fost simțită, a trecut timpul și cutia Pandorei s-a deschis. Ea este cea care reapare în viața lui, având nevoie de ajutor, pentru a-și proteja fiica.

„Foarte mulți oameni din echipa mare și minunată a acestui serial îmi sunt aproape de suflet, pentru că îi cunoșteam bine și am mai lucrat împreună. A fost ca o întoarcere acasă pentru mine. Am fost primită cu brațele deschise, la propriu și la figurat. Sunt onorată că fac parte dintr-un proiect excepțional, din toate punctele de vedere. Am avut deja câteva zile de filmare.

Se muncește într-un ritm nebunesc, dar cu multă placere și profesionalism. Nu vreau să dezvălui foarte multe despre personajul meu, dar îmi doresc ca acesta să relaționeze cu cât mai multe dintre caracterele din scenariu, pentru ca eu să am ocazia să filmez cu toți actorii din această distribuție, pe care-i prețuiesc și-i admir. Sper să ne fie bine împreună, spre bucuria noastră și a celor care ne vor urmări”, a povestit Elvira Deatcu.