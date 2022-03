O mamă ucraineană, uluită de gestul unui român într-o benzinărie din România: „Mi-am șters lacrimile”

Ucrainenii refugiați rămân surprinși de solidaritatea și bună voința românilor. Este și cazul unei antrenoare de fitness, Yulia Chernitskaya, care a rămas surprinsă atunci când un român i-a oferit o sumă de bani, doar pentru simplul fapt că este din Ucraina.

Yulia Chernitskaya este mamă a patru copii și a fugit din Odesa atunci când a izbucnit războiul. A ajuns în România și a rămas impresionată de cât de mult ajutor a primit aici. Femeia a povestit cum, într-o benzinărie, un bărbat în vârstă s-a oferit să o ajute în momentul în care a observat că are număr de înmatriculare de Ucraina.

”Acești bani i-ai primit de la un bărbat de 60-65 de ani într-o benzinărie, când am ieșit și mă îndreptam spre mașină după ce achitasem un plan. El și-a șters parbrizul și m-a întrebat în română ‘Ucraina?’, ‘Ucraina’, i-am răspuns.

Probabil m-a așteptat când a văzut numărul de Ucraina. Și-a deschis portofelul, mi-a dat 100 de lei și a spus ‘glorie Ucrainei!’. Am început să plâng. Am refuzat să iau bani, mai ales că am văzut că avea o mașină veche. Însă el și-a deschis iar portofelul și mi-a mai dat 100 de lei, mi-a spus că sigur am nevoie.

Nu mi-am putut stăpâni lacrimile. Până la urmă, nici nu știe că am patru copii care mă așteaptă. Și bine că nu i-am spus, că sigur își golea portofelul. Am vrut să-l îmbrățișez, dar nu m-a lăsat. Dacă acest om îmi citește postarea trebuie să știe că a ajutat o mamă a patru copii.

Am stat în tăcere în mașină, mi-am șters lacrimile și nu puteam înțelege. Așa ceva?!”, a scris Yulia Chernitskaya, pe Facebook.