O mai ţii minte pe Simona Sensual? Cum arată acum şi cu ce se ocupă. Nu o recunoşti

Simona Sensual, una dintre cele mai cunoscute vedete de televiziune din țara noastră, este de nerecunoscut. Dacă în urmă cu câțiva ani se afișa în tot felul de ipostaze provocatoare, plăcându-i să primească atenție, acum bruneta și-a refăcut viața din punct de vedere profesional. Vezi cum arată și cu ce se ocupă Simona Sensual, după ce s-a retras din lumina reflectoarelor.

În urmă cu câțiva ani, Simona Sensual, în vârstă de 39 de ani, atrăgea toate privirile odată ce apărea pe micile ecrane. Vedeta de televiziune era printre cele mai cunoscute astfel de personalități din țara noastră. Pe atunci, era blondă și îi plăcea să se afișeze în ipostaze care să o avantajeze și din punct de vedere fizic.

Decizia radicală pe care a luat-o Simona Sensual în urmă cu câțiva ani, anume de a se retrage din lumina reflectoarelor, a schimbat total stilul de viață al vedetei. Acum, bruneta se declară mai liniștită ca niciodată.

Nu mai vrea să fie din nou în atenția publicului. A optat pentru o viață departe de camerele de filmat și se pare că îi și priește. Ce face acum Simona Sensual pentru a-și câștiga traiul de zi cu zi? Vedeta de televiziune a intrat în domeniul afacerilor.

De când a trebuit să se ocupe de administrarea afacerii sale, preferă să investească timpul în lucrurile care contează cu adevărat. Acum, Simona Sensual arată total diferit față de perioada în care acapara toate privirile în lumea mondenă, așa cum se poate observa și în fotografiile din galeria FOTO a articolului.

Simona Sensual deține acum un centru de panificație în București, de pe urma căruia încasează sume frumoase de bani. Nu s-a îmbogățit, însă nici rău nu poate spune că o duce. Recunoaște, însă, că îi este dificil să își crească afacerea în această perioadă foarte vulnerabilă din punct de vedere economic.

Pe lângă afacerea din domeniul panificației, Simona Sensual are grijă să mai investească și în talentele sale. Nu scoate bani de pe urma pasiunilor ei, potrivit relatărilor sale, însă le folosește ca metodă de relaxare. S-a aflat recent că atunci când vrea să se liniștească, Simona Sensual ia în mână cuțitul și… pictează.

„Cu un cuțit faci multe. Eu mi-am găsit o metodă de relaxare. Nu e vorba de bani, nu am făcut bani din pasiunile mele. E o metodă de terapie. Nu, în niciun caz.

Momentan vreau să renovez la locația mea, vreau să fac avangardist. Am avut perioade în care am simțit nevoia să desenez, eu și cântam la pian. Am postat pe Facebook și am primit reacții pozitive. Poate pe viitor voi face bani din asta”, a mai spus Simona Sensual.