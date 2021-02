Cătălin Moroșanu și Simona Sensual, legătură secretă. S-a aflat acum ce a făcut concurentul Survivor România 2021

Care este legătura dintre Cătălin Moroșanu și Simona Sensual? Nimeni nu a știut până acum acest detaliu. Ce s-a aflat acum că a făcut controversatul concurent de la Survivor România 2021?

Cătălin Moroșanu e unul din sportivii din România atât de carismatici încât a devenit rapid plăcut de public și a îmbrățișat și statutul de vedetă. Acesta participă constant la unele show-uri provocatoare de anduranță precum „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”, „Ferma”, chiar acum fiind prezent în Republica Dominicană pentru provocările de la „Suvivor România 2021”.

Deși se află pe micile ecrane de ani buni, unii fani nu știu câteva detalii din viața sa. Cătălin Moroșanu a salvat-o pe Simona Sensual dintr-o situație în care era strânsă cu ușa, iar personajul din povestea ei care aducea controversa era deținutul Mexicanu.

Totul se întâmpla în urmă cu mulți ani. Mai exact, Simona Suhoi a avut probleme într-o vreme cu un deținut care a făcut o obsesie pentru ea. Pentru că nu îi răspundea la avansuri, bărbatul s-a supărat și a ajuns să o amenințe cu moartea.

Celebrul luptător s-a oferit imediat să-i asigure protecția blondinei, transmițând atunci un mesaj prin care o încuraja pe tânără să nu îi fie frică de respectivul deținut. ”Când am auzit că Simona are probleme, m-am gândit imediat să o ajut.

Nu mi se pare normal ca toți obsedații să atenteze la viața fetelor frumoase. Cred că acest individ profită de faptul că Simona este neajutorată, doar că acum lucrurile s-au schimbat. Să vedem dacă mai are curaj să se ia de ea”, a declarat Cătălin Moroșanu cu mai mulți ani în urmă. ”Cui nu i-ar plăcea să-i poarte de grijă Cătălin Moroșanu”, i-a răspuns Simona.

În urmă cu câteva zile, Faimosul se declara dezamăgit ce se întâmplă cu echipa sa:

„Ideea este că trebuie să rămânem noi uniți, indiferent de orice circumstanță și trebuie să fim uniți că mie nu îmi place chestia asta, ce înseamnă asta, sunt ei mai presus decât noi sau ce înseamnă asta? Și pentru echipă va fi foarte rău. În jurul lui Culiță și în jurul lui Sebi s-au adunat mai multe persoane și în momentul în care am văzut că s-a format această alianță, automat m-am dus la fiecare și am făcut și eu una. De ce am făcut chestia asta e foarte logic, nu mă deranjează dacă sunt două sau trei persoane într-un grup, că e normal să fim în grupuri, oamenii sunt ființe sociale”

Cătălin Moroșanu