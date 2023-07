O mai ţii minte pe Raluca Arvat? Fosta prezentatoare de la Pro TV, de nerecunoscut. Cum arată acum

Ce mai face Raluca Arvat, fosta prezentatoare de știri sportive de la ProTV. De când a plecat de la televiziunea care a consacrat-o, viața ei s-a schimbat radical. Vezi cum arată acum, după 8 ani de la decizia care a făcut-o să se redescopere și să își dea seama ce contează, de fapt.

Raluca Arvat este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare TV din România. Fosta vedetă ProTV a început un nou capitol din viața ei când s-a mutat la TVR, după ce ani buni a lipsit de pe micile ecrane și mulți s-au întrebat ce a făcut în tot acest timp în care a dat deoparte televiziunea.

Vedeta a dezvăluit că s-a concentrat pe creșterea fiului său, de care este absolut îndrăgostită și care i-a schimbat viața. Este o mamă devotată, care s-a asigurat că cel mic se bucură de toate atenția și timpul ei în primii ani de existență și că primește o educație potrivită.

Cât despre întrebarea ce am mai făcut în ultimii ani, îți spun atât: TUDOR! Băiețelul meu este cea mai mare împlinire a vieții mele. Și îi dedic toată energia mea și timpul meu liber. De când îl am pe Tudor, am realizat ce e cu adevărat important și ce contează, într-adevăr, în viață. Celelalte sunt întâmplări de zi cu zi.”, a declarat Raluca Arvat, conform publicației viva.ro.