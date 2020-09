Cu ce se ocupă și cum arată acum Raluca Arvat, după ce a plecat de la Pro TV. Dezvăluirile fostei vedete de la sport

Vreme de mulți ani, știrile sportive de la PRO TV s-au identificat cu Raluca Arvat. Bruneta a devenit mamă în primăvara lui 2015, iar vreme de un an și jumătate a fost părinte cu normă întreagă. A revenit apoi în sfera care a consacrat-o, dar nu în aceeași casă, intrând în familia Televiziunii Române.

Raluca Arvat și-a început cariera în PRO TV în anul 1996, ca reporter la PRO TV Brașov, orașul său natal. În 2000, bruneta a devenit prima femeie care a prezentat un jurnal de știri din sport la o televiziune comercială. După 20 de ani în cadrul aceluiași trust, știrista a bătut palma cu TVR. Vedeta a trecut, în 2016, la un nivel superior, urmând să prezinte jurnalul de știri de la ora 19:00 al postului TVR2.

„Eu am preferat întotdeauna să am o viață discretă. Eu îmi trăiesc viața pentru mine însămi și pentru cei din familie, fiindcă experiențele și aminti- rile frumoase sau mai puțin frumoase pe care le adun, în viață, sunt ale mele. Și nu fac paradă cu ele. Nu fac ceva doar ca să am ce povesti sau ca să mă pot lăuda. Poate de asta sunt considerată o persoană retrasă”, a răspuns prezentatoarea TV la întrebarea de ce a stat retrasă în ultimii ani.