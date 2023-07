O mai ţii minte pe Oana Mareş? Cu ce se ocupă acum cea care l-a înşelat pe Augustin Viziru cu cel mai bun prieten

Oana Mareș este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare TV din România. După despărțirea de Augustin Viziru, vedeta a dispărut din lumina reflectoarelor și s-a reprofilat. Află cu ce se ocupă acum fosta celebrului actor și cum este viața ei după ce a ieșit din spațiul monden.

Oana Mareș a fost una dintre cele mai cunoscute prezentatoare TV din România. Vedeta se bucura de un succes formidabil la ProTV, pe vremea când era cu Augustin Viziru, dar după separarea de acesta a dispărut din lumina reflectoarelor.

A renunțat la funcția de prezentatoare de la ProTV și a mers apoi la Național TV, Antena 2, TVR 2 și a activat și ca PR. De când este cu Dragoș Săbăreanu, viața ei s-a schimbat complet și a luat totul de la 0, la fel și în caz profesional.

Oana Mareș se ocupă acum de afacerea familiei, Pâinea lui Dumnezeu. Este la început de drum, dar ar avea mare succes. Pâinea ar fi foarte căutată, datorită rețetei speciale și ar avea și un preț pe măsură: între 8 și 40 de lei.

„Când am gustat din pâinea făcută de Gabriel, am ştiut şi am simţit că avem produsul şi tot ce rămâne de făcut este să-l punem pe cel mai frumos «raft» din Bucureşti şi să avem banii pentru echiparea la cel mai bun standard al producţiei. Am reuşit. Brutăria noastră este un spaţiu unic, în acest moment, din toate punctele de vedere (…)

Planurile noastre sunt de dezvoltare. Pâinea rămâne produsul principal, de aceea am şi început doar cu ea. Avem în plan şi amenajarea terasei pentru servirea mic dejunului şi a brunch-ului“, spunea Oana Mareș pentru Zf.ro.