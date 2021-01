Divorțul lui Augustin Viziru de care fanii au uitat. De ce s-a despărțit, de fapt, de Oana Mareș

Dacă acum este tatăl unei fetiţe superbe şi are o iubită pe care o adoră, în 2011, Augustin Viziru trecea printr-un divorţ de care fanii au uitat. Iată care a fost adevăratul motiv al despărţirii de Oana Mareş.

În urmă cu nouă ani, ziarele de scandal scriau despre aventura pe care Oana Mareş ar fi avut cu artistul Cosmin Natanticu. Anii au trecut iar fanii au uitat de divorţul răsunător al lui Augustin Viziru. Câştigătorul Ferma 2020 a explicat de ce s-a despărţit, de fapt, de cea pe care a iubit-o timp de 11 ani.

“Nu regret nimic din ce a fost. Uşă de biserică nu am fost nici eu, doar nu m-a luat de la bibliotecă. Acum ea are o familie, are un copil, îi doresc să fie sănătos”, a declarat Augustin, în urmă cu ceva timp.

Mai mult, actorul în vârstă de 40 de ani a dorit să explice că nu a fost vorba despre infidelitate, aşa cum s-a scris în presă, în 2011.

“Ei nu făceau sex. E lipsit de profesionalism să spun exact ce făceau în acel apartament. Eu ştiam exact de ce s-a dus ea acolo, se mai dusese înainte. Colaborau pentru emisiunea ei şi scriau texte în acea seară. Eu când am ajuns acasă am discutat cu ea şi am aflat altceva care m-a deranjat.

Nu pot să vă spun ce am aflat. Eu tot am spus că am rămas în relaţii bune cu ea, că suntem prieteni extraordinari, nu este adevărat. Noi în casă ajunsesem doar prieteni buni. Nu se mai punea problema să formăm o familie”, a mai povestit vedeta.