O mai ții minte pe Magda Ciumac? Cum arată și ce face acum fosta soție a lui Tolea. ”Slăbesc dacă dau cu mopul”

De trei ani, Magda Ciumac locuiește în Italia, împreună cu fiul ei, pe nume Alexander. Nu s-a căsătorit și spune că îi este foarte bine așa. De asemenea, își iubește mult fiul, care, din păcate, nu a reușit să păstreze o legătură apropiată cu tatăl lui, Tolea Ciumac. Aceasta a vorbit despre noua ei viață.

Ce mai face Magda Ciumac

Magda Ciumac este foarte fericită în Italia. Aceasta locuiește într-o casă mare și se ocupă cu bucurie de treburile casei.

Timpul meu este unul foarte încărcat, Alexander are examen chiar acum, pe 24 Iunie! Are mulți prieteni, a mers la cursuri, a făcut școală online în această perioadă. Ieșim, gătim, facem sport! Mai mult el, pentru că eu nu prea sunt cu astea. Eu slăbesc mai mult dând cu mopul și aspiratorul. Am o fată româncă la curățenie, dar oricum îmi place să fac și eu”, a mărturisit Magda Ciumac pentru Ciao.ro.

Regretul Magdei Ciumac

Magda Ciumac își iubește nespus fiul, care va împlini în curând vârsta de 14 ani. Însă are și un regret în suflet. Faptul că tatăl copilului, Tolea Ciumac, l-a căutat doar de 4 ori în 14 ani.

”Fiul meu, din păcate, nu mai păstrează legătura cu tatăl lui. Nu pentru că nu vrea, dar așa au decurs lucrurile. L-am educat și i-am spus că tatăl lui, bun sau rău, e tatăl lui. Are numărul lui, are conturile lui de socializare, când o să vrea să îl caute, o să fie decizia lui. Oricum, un tată, nu poate fi numit tată din moment ce îți cauți copilul de 4 ori în 14 ani aproape. Dar noi îi dorim numai bine!”, a mai spus Magda Ciumac.

Aceasta are însă multe planuri de viitor, pe care speră să le realizeze.

Pentru viitor am multe proiecte,,multe planuri. Cu ajutorul lui Dumnezeu, chiar dacă sunt supărată pe EL…dar EL știe sufletul meu, îmi doresc multe schimbări! Îmi place că nu mi-am pierdut speranța! Niciodată! Cel mai important este să avem sănătate! Restul vin și pleacă! Dacă am sănătate și îl știu pe fiul meu fericit, eu sunt fericită!”, a conchis Magda Ciumac.