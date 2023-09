O mai ții minte pe Doina Veleanu de la Spicy? Cu ce se ocupă acum fosta colegă de trupă a Laviniei Pîrva

Doina Veleanu a fost una dintre cele mai cunoscute artiste pe vremea când făcea parte din trupa Spicy. De când s-a destrămat, nu s-a mai auzit nimic de fosta colegă a Laviniei Pîrva. Cu ce se ocupă acum și din ce trăiește, după ce a renunțat la lumea mondenă și s-a retras departe de lumina reflectoarelor.

La începutul anilor 2000, Doina Veleanu se bucura de un mare succes ca membră a trupei „Spicy”, alături de Lavinia Pîrva. Cu toate acestea, gloria lor în lumea muzicii a fost de scurtă durată, iar cele două artiste au ales să meargă rapid pe căi diferite.

În timp ce Lavinia Pîrva, soția lui Ștefan Bănică Jr., și-a continuat cariera muzicală, Doina Veleanu a decis să se retragă din lumina reflectoarelor și să plece din România. Nu a mai avut nicio legătură cu lumea mondenă și a renunțat complet la celebritate.

Se află acum la a doua căsnicie, după ce prima dată s-a iubit cu un magnat din Bihor, de care a divorțat în 2007. Locuiește acum în Germania, alături de soțul ei stomatolog și cele trei fetițe.

Fosta colegă a Laviniei Pârva a devenit celebră pentru hiturile trupei sale, precum „Mi-e frică, mi-e frică” sau „Aroma Dragostei”. Cu toate acestea, a renunțat la muzică și s-a axat mai mult pe viața de familie.

Roșcata nu mai este rebelă ca înainte, ci o mamă și o soție în toată regula. Nu s-a mai întors deloc la lumea artistică, nici în anonimat, ci își dorea să își deschidă propria ei afacere.

Spunea că se va descurca de minune în lumea afacerilor, având și o bună pregătire în acest sens. Excludea, însă, revenirea pe scenă.

În decursul timpului, Doina Veleanu a suferit o transformare vizibilă în ceea ce privește înfățișarea sa. Fosta membră a trupei „Spicy” a renunțat la părul roșcat și a optat pentru un blond, care accentuează trăsăturile sale naturale.

Doina Veleanu este mama a trei fete, cea mai recentă naștere având loc în primăvara anului 2020. Cu toate acestea, cele trei sarcini nu par să o fi afectat în mod semnificativ, deoarece și-a recăpătat rapid silueta care a făcut-o cunoscută.

La acea vreme, Doina Veleanu a declarat că nu a avut nevoie de eforturi mari ca să se recupereze. În plus, nu a ținut diete, pentru că soțul ei a sprijinit-o și i-a mărturisit că nu trebuie să slăbească, pentru că el o place oricum.

„Nu am fost nevoită să urmez vreun regim special. Am rămas doar cu cinci kilograme în plus, iar soțul meu mi-a spus că nu este necesar să slăbesc. Și nici eu nu am avut o dorință deosebită de a face asta. Îmi consum energia prin plimbări și cumpărături.”, spunea vedeta.