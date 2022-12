Cum arăta Lavinia Pîrva când cânta în trupa Spicy. Imagini de colecţie cu soţia lui Ştefan Bănică Jr. Foto

Lavinia Pîrva nu are nevoie de niciun fel de prezentare, fiind una dintre cele mai frumoase artiste din România. De când a renunțat să mai fie în lumina reflectoarelor, bruneta s-a dedicat familiei sale și dezvoltării afacerii sale din domeniul fashion. Cum arăta cântăreața în anii 2000, când performa în trupa Spicy.

Acum aproape 20 de ani, Lavinia Pîrva și Doinița Veleanu, două tinere frumoase, senzuale și talentate, formau trupa Spicy și debutau cu hitul „Mi-e frică”. Actuala soție a lui Ștefan Bănică a debutat în 2003, pe vremea când era doar o adolescentă plină de vise.

Deși trupa celor două artiste promitea foarte mult pe piața muzicală autohtonă, după doar doi ani de zile, cele două dive au decis să urmeze căi separate.

Anii au trecut, iar Lavinia Pîrva s-a căsătorit cu rockstarul Ștefan Bănică, bărbatul căruia i-a dăruit un băiețel pe nume Alexandru.

În galerie foto de mai sus putem observa faptul că timpul a fost extrem de blând cu Lavinia Pîrva, bruneta reușind să descopere secretul tinereții eterne.

La 36 de ani, Lavinia Pîrva arată precum o adolescentă, având trăsăturile unei păpuși și formele voluptoare, atuuri fizice evidente care au pus pe jar întreaga suflare masculină a României.

Deși este renumită pentru frumusețea ei, de-a lungul anilor, Lavinia Pîrva a călcat de câteva ori pragul cabinetului medicilor esteticieni, pentru a aduce mici retușuri înfățișării sale, respectiv în zona nasului și a buzelor.

În 2019, Lavinia Pîrva a adus pe lume primul ei copil, pe Alexandru, fiul ei și al soțului său, Ștefan Bănică, iar după sarcina, vedeta și-a recăpătat silueta silfidă, reușind să slăbească mai bine de 25 de kilograme.

„În perioada sarcinii eram așa ca un ursuleț. Mă distram și eu… Mă uitam și nu-mi venea să cred. După ce am născut am început să fac pilates, am o profesoară foarte atentă cu mine și m-a făcut să-mi fie drag să fac sport.

Am avut grijă și la mâncare și ușor-ușor am slăbit. Cred că undeva la 25-30 de kilograme. Noi ascultăm muzică, tati cântă tot timpul, se pregătește mereu.

Alexandru oricum știe majoritatea textelor de când era în burtă. Adică le recunoaște, dansează. Numai dacă aude primul acord începe să danseze.”, declara Lavinia Pîrva, acum ceva vreme.