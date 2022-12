O mai ții minte pe Corina Bud? Ce face acum artista, după ce a dispărut aproape complet din showbiz

Corina Bud făcea valuri în lumea mondenă în anii trecuți. Aceasta aproape a dispărut complet din lumina reflectoarelor, iar fanii se întrebă cum arată acum viața sa. Cei care o iubesc i-au ascultat în continuare muzica, timp în care ea a fost plecată departe de meleaguri. „Sunt foarte bine. Nu am dispărut. E un privilegiu pe care vi-l doresc și vouă”, a subliniat vedeta. Corina susține în același timp că a călătorit ,,aproape în toată lumea” și îi sfătuiește pe toți să facă asta pentru experiențe deosebite.

Corina Bud este o artistă îndrăgită la noi în țară, dar cu toate astea a decis în urmă cu ani buni să dispară din fața fanilor. Mulți au putut observa în ultimul timp absența solistei de pe micile ecrane, dar și de la evenimentele mondene. Artista a decis să vorbească deschis despre viața sa și despre schimbările din ultima perioadă.

Blondina a subliniat că a ales să stea departe de lumea mondenă pentru că a vrut să se ocupe mai mult de ea, dar acum a revenit în forță cu o o energie fabuloasă. Aceasta și-a făcut recent apariția la un eveniment monden în stilul său caracteristic. Cea din urmă a reușit să fure toate privirile cu piesele vestimentare alese, dar și cu o coafură specială.

Vedeta le-a explicat fanilor că a fost plecată, motiv pentru care nu a mai apărut nici pe rețelele de socializare. Corina Bud susține că a ,,călătorit aproape în toată lumea”, iar acum are o serie de surprize pregătite pentru fani.

„Sunt foarte bine. Nu am dispărut, am călătorit foarte mult și asta e o mare bucurie pentru mine. Între timp, am lansat și o piesă nouă (…). Peste tot am călătorit, urmează să plec în Japonia după sărbători.

Cred că mi-a plăcut foarte tare în Seychelles, e o insulă care îmi place foarte tare. E un privilegiu pe care vi-l doresc și vouă și chiar vă sfătuiesc ca atunci când aveți un răgaz să nu vă zgârciți și să vă faceți o vacanță.

Vă superîncarcă, vă oferă o altă viziune asupra vieții și dacă aveți ocazia și posibilitatea vă recomand să călătoriți chiar și cu cortul și cu rucsacul în spate”, a mai dezvăluit Corina Bud despre dispariția sa bruscă de sub privirile fanilor la Antena Stars.