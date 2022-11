O mai ţii minte pe Ana Maria Georgescu, cea care cânta piesa „Ochii tăi”? Cum arată acum, schimbarea e vizibilă

Majoritatea românilor își aduc aminte de solista cu ochi blânzi și voce de copil. Aceasta a devenit cunoscută cu piesa ,,ochii tăi” care a reușit și după ani buni să trezească emoții incredibile. Ana Maria Georgescu are acum 35 de ani. Cei mai mulți au auzit de relația sa controversată cu Florin Chilian care s-a terminat cu un mare scandal. Cum este acum cântăreața și ce detalii se mai cunosc despre ea?

Ana Maria Georgescu are acum 35 de ani și s-a depărtat mult de imaginea pe care o prezenta în urmă cu câțiva zeci de ani. Aceasta a devenit cunoscută după ce a interpretat piesa ,,Ochii tăi”. Melodia trezește și acum amintiri plăcute multora. Ea este acum o femeie în toată regula.

Fosta cântăreață este originară din Șimleul Silvaniei, dar în prezent locuiește în Franța unde și-a construit o nouă viață alături de familia sa. Ana Maria a devenit una din cele mai îndrăgite soliste de la începutul anilor 2000, când a debutat cu melodia ,,Ochii tăi”.

Vocea sa suavă a ajutat-o să se distingă de alte soliste de la acea vreme. Cea din urmă părea că avea un viitor promițător în industria muzicală, dar a renunțat brusc la carieră și a ieșit din showbiz-ul românesc după relația zbuciumată pe care a avut-o cu Florin Chilian.

Vedeta a decis să părăsească ani mai târziu România, iar în anul 2018 s-a căsătorit cu Norbert. Bruneta a avut parte de o nuntă ca în filme, motiv pentru care a decis să își exprime recunoștința prin intermediul unei postări emoționante.

,,Nu ne-am dorit o nunta obisnuita, ne-am dorit o poveste ruseasca, plina de romantism si melancolie. Mesele le-am visat cu mai multe carti si mai putine flori, cu role de film si papusi, cu bauturi alese si bucate care sa iti bucure sufletul. Am avut alaturi de noi oameni care ne iubesc, parinti, prieteni vechi si noi, cativa ingeri pazitori. Am visat sa avem orchestra si lumanari, voal si frac, un preot cu har. Am muncit mult, am visat si mai mult, ne-am stresat pana la insomnie.

Va multumim, dragi parinti, pentru ca ne-ati adus pe lume ca sa ne intalnim si sa traim magia asta. Prieteni, ne inclinam! Stim ca oamenii dragi noua au facut eforturi sa ajunga. Nu in ultimul rand, ii multumim vietii pentru ca ne-a dat sansa de a fi impreuna”, a fost mesajul vedetei din mediul online.