O imagine cât 1.000 de bombe rusești. Curajul unei mame de a spune ‘nu’ războiului a devenit viral pe internet

Curajul unei mame de a spune „nu” războiului a devenit viral pe internet. O femeie din Minsk, capitala Belarusului, a ieșit de mână cu fetița ei să protesteze împotriva acțiunii militare a Rusiei în Ucraina. Ce a urmat la câteva minute după ce femeia s-a afișat cu un mesaj de pace, depășește orice imaginație.

Belarus a rămas probabil singura țară din lume aliată Rusiei, după ce Vladimir Putin a declanșat războiul împotriva Ucrainei. Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, este în continuare fidel principiilor expansioniste ale liderului de la Kremlin.

În ciuda faptului că Belarusul dorește să pozeze într-un stat neutru față de conflictul din Ucraina, ceea ce se întâmplă acolo ne demonstrează cât de mult apreciază Lukașenko politicile dictatoriale ale lui Putin. Cu siguranță și în rândul populației Belarusului există foarte mulți oameni nemulțumiți de ce conflcictul din coasta lor, însă nu își pot striga nemulțumirile pentru că riscă să fie reținuți de forțele de ordine.

A simțit-o pe pielea ei o mamă care a ieșit, împreună cu fetița ei, să manifesteze pașnic împotriva războiului. O jurnalistă din Belarus a postat imaginile pe rețelele de socializare.

Doar femeia și fetița ei erau în piața centrală din Minsk. Ea a avut curajul să afișeze o pancartă cu un mesaj anti-război și două baloane în culorile steagului Ucrainei. Un gest de solidaritate față de poporul vecin.

La scurt timp, doi bărbați aparținând forțelor de ordine și-au făcut apariția pentru a-i cere socoteală femeii pentru că a îndrăznit să facă un astfel de gest. Ulterior, aceasta a fost reținută.

#Belarus In Minsk, a woman with a child went out to the street to protest against the war and Russian invasion in #Ukraine. She was immediately detained. It is not clear what happened to the little girl pic.twitter.com/vlkPe6GYaY

— Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) March 1, 2022