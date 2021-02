O fostă vedetă de la Antena 1 are cancer. Anunțul tulburător făcut la TV

O celebră și iubită vedetă de la Antena 1 a dat o veste șocantă fanilor săi. Tânăra a aflat în urma unor investigații că are cancer. Care a fost mesajul acesteia și cum a reacționat când medicii i-au pus diagnosticul?

Una din cele mai îndrăgite ispite de la Insula Iubirii a făcut în cursul serii de joi o serie de dezvăluiri neașteptate. Invitată la Xtra Night Show, blondina a decis să-și deschidă sufetul și să povestească despre cel mai crunt moment din viața sa – clipa în care medicii i-au dat un diagnostic teribil.

Anul trecut pășea cu speranță și încredere spre viitor, iar acum a ajuns din nou la același punct, după ce cancerul i-a recidivat. Vestea a primit-o în cadrul unui control de rutină. Irina e mai decisă decât niciodată să învingă din nou maladia care face anual milioane de victime la nivel global.

„Mama se aștepta la chestia asta, este farmacistă, dar în același timp vreau să le duc pe toate puțin singură. Voiam să-i spun când voi afla în ce stadiu este, dar dacă am venit la emisiune a trebuit să-i spun. Este mai mare șocul pentru părinți, pentru că ei sunt și la distanță”, a spus ispita Irina la Antena Stars.

„Este șocul psihic. Îmi apar tot felul de întrebări în cap. Este și o perioadă foarte stresantă pentru mine. Am tot amânat. Prima dată când am descoperit boala, medicii mi-au spus că este normal să revină atât de repede, pentru că celulele se multiplică foarte repede. Puteam să operez atunci, dar am zis să luăm calea cea mai ușoară cu tratament. Dacă, ferească Dumnezeu, nu se va putea așa, vom apela la operație. Momentan vreau să lupt eu, pe picioare. Sunt tânără, nu vreau să ajung să mă operez la 25 de ani”

Irina Stroia