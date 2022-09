O fostă jucătoare de tenis și-a propus să o concureze pe cea mai frumoasă femeie din lume. Rachel Stuhlmann „i-a aruncat mănușa” lui Paige Spiranac – GALERIE FOTO

O tănără frumoasă foc, îmbracată în roșu, cu o rochie mulată, destul de scurtă, le-a atras atenția jurnaliștilor de la New York Post, în timpul US Open 2022. Este vorba de jurnalista Rachel Stuhlmann. Fosta jucătoare de tenis a dezvăluit că vrea să devină cel mai important „influencer” din acest sport și să meargă pe drumul deschis în golf de frumoasa Paige Spiranac.

Rachel Stuhlmann vrea să o concureze pe Paige Spiranac

Nu găsești în fiecare zi o femeie care să-și dorească să „o dovedească” pe cea mai sexy femeie din lume. Și totuși, jurnaliștii de la New York Post au avut noroc. Rachel Stuhlmann și-a fixat acest țel și vrea să devină mai populară decât Paige Spiranac, fosta jucătoare de golf care acum promovează acest sport cu ajutorul rețelelor sociale.

Rachel Stuhlmann are 30 de ani și a jucat tenis pentru Universitatea din Missouri, până acum opt ani. A fost campioană națională la simplu și la dublu, dar nu a insistat cu sportul și a început să lucreze ca jurnalist. În această calitate a participat la US Open 2022, unde a fost destul de activă în încercarea ei de a face materiale cât mai grozave.

Scopul lui Rachel Stuhlmann este să devină cel mai important „influencer” din sportul ei preferat. Ceva în genul proiectului gândit de Paige Spiranac, fosta jucătoare de golf desemnată cea mai frumoasă femeie din lume.

„Paige face o treabă foarte bună în ceea ce privește golful și este o persoană grozavă, care oferă inspirație. Din păcate, nu există nimic asemănător în tenis. Îmi place ceea ce face ea în gol și vrea să fac și eu la fel cu tenisul. Mi-ar plăcea foarte tare să vorbesc despre turneele de tenis unde merg. Vreau ca acest sport să devină mult mai popular. Mă încântă oamenii din tenis, dar și fanii acestui sport. Scopul meu este să încerc să ofer și mai mult vizibilitate”, a declarat Rachel Stuhlmann în New York Post.

Paige Spiranac, avere de pestre trei milioane de dolari din reclame, spoturi și postări pe rețele sociale

Rachel Stuhlmann are aproape 160.000 de urmăritori pe Instagram, dar până la 3,6 milioane de fani, cât are Paige Spiranac, calea este foarte lungă. Fosta jucătoare de golf are o avere de peste trei milioane de dolari. Banii și i-a făcut din reclame, spoturi tv, dar și din cursurile pe care le oferă începătorilor. Paige Spiranac taxează cu 14.000 de dolari orice firmă care dorește o reclamă pe pagina de ei de Instagram.

Și-a deschis și un canal de YouTube unde prezintă diferite cursuri, dă sfaturi, dar încearcă să și vândă anumite articole și echipamente pentru golf. Ea a fost desemnată de cititorii revistei Maxim cea mai sexy femeie din lume.

Sursa Foto: Facebook.