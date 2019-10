O fostă concurentă de la Insula Iubirii, terorizată de un admirator secret. Cum a reacționat

O fostă cocurentă de la Insula Iubirii este acum terorizată de către un admirator secret. Din păcate, femeia a avut mult de suferit pe parcursul relației cu care a venit pe Insula Iubriii, iar povestea a continuat și în Thailanda. Despre cine este vorba și ce îi face cel care o iubește în taină?

Este vorba despre Georgiana, cunoscută la Insula Iubirii ca Jojo. Tânăra a venit cu o relația de lungă durată pe Insula Iubirii pentru a-i pune capăt sau pentru a trece la viitorul pas. Aceasta s-a iubit, de la distanță, cu partenerul ei pe nume Cristi, căruia i-au căzut ochii pe ispita Cătălina imediat după ce a ajuns în Thailanda. Cu toate că nu a vrut să recunoască faptul că vrea să calce strâmb și să dea frâu lber sentimentelor alături de Cătălina, fosta iubire a lui Matei Negreanu, a ales în cele din urmă adevărul. Una peste alta, a plecat tot la brațul „Soricelului” lui, așa cum a tot numi-o în show pe Jojo. Nu se știe dacă relația lor a rezistat sau nu timpului, dar cert e că Georgiana încă nu scapă de situații grele. După dezamăgirile pe care i le-a oferit Cristi, un admirator secret îi umple viața de insistențe pe bandă rulantă. Din nefericire, Georgiana este victima unui individ care îi face glume nesărate și o abordează, pe ascuns, în continuu. Fosta concurentă de la Insula Iubirii s-a săturat de situație și a reacționat în mediul online.

„Serios fraților, doar atât puteți? Număr ascuns? Și bip… Serios?! By the way, dacă sunați, să ştiţi că nu vă mănânc, dacă dorește cineva să discute cu mine, să ştiţi că sunt pașnică. Sau nu mă mai deranjați, pentru că îmi luați două secunde din viață pentru a mă uita la telefon, crezând că e cineva important. Încercați alte metode de a vă băga în seamă cu mine!”

Georgiana