O femeie din Maramureș și-a făcut un gard din pietre, dar a avut parte de un șoc. Ce comoară se ascundea în ele

O femeie din Maramureș este mândră de gardul ei cel nou, care o păzește de hoți și arată și destul de frumos, mai ales că este făcut din pietre roșcate. Specialiștii spun că piatra folosită la gard este mai scumpă de câteva ori decât toată gospodăria. Femeia a luat piatra din natură și nu a știut exact ce este.

O gospodărie din localitatea Firiza iese din tipare cu un gard futurist, făcut dintr-o structură de metal și plasă, umplută cu piatră spartă. Localnicii nu știu însă pe ce avere au pus mâna. Proprietara, Irina Berinţan, spune că a luat piatra din munte, cu căruța.

”Piatra au adus-o de pe Valea Romană. E cremene. Nu ştiu să aibă vreo valoare. Au adus-o din pădure. E un loc la care îi zice Izvorul de cremene. Aici, pe vale, este cremene de culoare albă. Şi aici este destulă, dar ei au adus-o de acolo. Aici mai avem în curte o bucată mare, au pus-o acolo, că e frumoasă”, povesteşte Irina Berinţan, arătând înspre o bucată mare de piatră aşezată în mijlocul curţii.

„O fi fost vreun vulcan, cândva şi o rămas roca asta. Am auzit că are valoare, că bătrânii, de mult, când nu erau chibrite, făceau foc cu ea. Luau iască de pe lemne, cum se face pe fag şi o puneau la uscat şi aveau un fel de amnar şi puneau iasca pe piatră şi cu amnarul cela dădeau aşa până făcea scânteie. Amnarul e ca un colier. Dar era făcut din fier şi când dădea cu el, sărea scânteie. Punea iasca pe cremene şi făcea foc”, povesteşte Irina Berinţan.

Jasp-ul, piatră semiprețioasă folosită la bijuterii

Ei bine, piatra este jasp, o piatră semipreţioasă, folosită la înfrumuseţarea bijuteriilor. o varietate de cuarţ cu structură microcristalină care aparţine clasei oxizi, cu un raport de amestec metal şi oxigen. Mineralul este înrudit cu calcedonul, uneori acestea două apărând drept concrescenţe. Băimăreanul Ionică Pop, un topograf pasionat de munte, spune că în zonele vulcanice se găsesc, în general aceste pietre semipreţioase şi că nu e singurul loc unde se pot întâlni.

„Şi eu am văzut gardul şi am rămas şocat. Însă pietrele au valoare după ce sunt prelucrate, şlefuite”, a menţionat el. „Jaspul e o piatră semipreţioasă, un silicat şi are nuanţe de maro, roşcat, ocru. În general, e întâlnit în zonele vulcanice. Şi pe la Băiţa mai este, dar şi la Firiza”, a mai explicat el. De asemenea, el a mai menţionat că în zonă se mai găsesc granaţi, scrie adevărul.ro.