Piatra mai scumpă decât aurul. Unde o poți găsi și ce valoare are acum

O piatră, descoperită întâmplător într-un parc, este mai scumpă decât aurul. Unde o poți găsi și ce valoare are acum?

Piatra mai scumpă decât aurul

Asutralianul David Hole a decoperit această piatră în 2015, în parcul natural Maryborough. A păstrat descoperirea ani întregi, sperând ca în interior să fie aur. S-a dovedit că revelația este mult mai valoroasă. Pentru a sparge bolovanul, bărbatul a încercat toate mijloacele disponibile: un ferăstrău de piatră, un polizor cu cărbune și acid. În zadar, căci toate metodele i-au lăsat pietrei numai câteva zgârieturi.

Lui David i s-a părut straniu ca o piatră să fie atât de rezistentă și a dus-o la Muzeul din Melbourne, unde a aflat ce este aceasta, de fapt. Un meteorit vechi de 4,6 miliarde de ani! Descoperirea a fost făcută de geologul Dermot Henry. Conform expertului, în 37 de ani de când lucrează la muzeu, a examinat mii de pietre și numai două s-au dovedit a fi meteoriți, a doua fiind chiar piatra australianului.

De când se află pe Pământ?

Meteoritul lui David cântărește 17 kilograme, are 4,6 miliarde de ani și este mai prețios decât aurul. După ce a s-a reușit tăierea unei mici bucăți pentru a analiza conținutul, s-a descoperit că are un conținut ridicat de fier.

Experții nu știu când și de unde a venit meteoritul, dar se bănuiește că ar proveni din centura de asteroizi dintre Marte și Jupiter și că s-ar afla pe Pământ de 10 – 1.000 de ani, este notat într-un raport publicat de Proceedings of the Royal Society of Victoria.

Origini

Mare parte din cei 22.000 de meteoriți găsiți pe Pământ sunt resturi din centura de asteroizi. Numai 18 din ei se pare că provin de pe Lună și numai 14 de pe Marte. Unii ar putea să provină și din comete. Cele mai probabile locuri unde pot fi găsiți meteoriții sunt cele deschide, cum sunt câmpurile de gheață și deșeurile, unde nu au fost îngropați de sedimente ori roci, acoperiți de vegetație sau îngropați sub construcții. În Antarctica au fost colecționate 17.000 de eșantioane de meteoriți.